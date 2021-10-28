71-летнюю Клаудию Ривелли арестовали

Старшая сестра знаменитой итальянской актрисы и звезды картины «Укрощение строптивого» Орнеллы Мути, 71-летнюю Клаудию Ривелли обвинили в торговле психоактивными веществами.

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Как сообщает итальянское издание Corriere della Sera , на днях полиция провела в Риме масштабную спецоперацию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Были задержаны 39 человек, которые продавали запрещенные вещества через теневой сегмент интернета, а полученные деньги переводили в криптовалюту.

Среди арестованных оказалась и Ривелли. Сейчас женщина находится под домашним арестом.

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В издании отмечается, что в сентябре Клаудию уже задерживали за ввоз и пересылку наркотиков. В обвинении говорится, что подозреваемая привезла из Нидерландов Gbl (гамма-бутиролактоном, — ред.) под видом шампуня. После чего часть отправила сыну, проживающему в Лондоне.

Сама же Клаудия заявила, что использовала вещество для полировки серебра, а ее сын с помощью Gbl чистил автомобиль. Тогда правоохранительные органы приняли решение отпустить Ривелли.

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