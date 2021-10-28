Ведущая рассказала о пережитой операции на позвоночнике

Популярная ведущая и певица Регина Тодоренко, которая прославилась после выступлений в группе Real O и участия в тревел-проекте «Орел и Решка», откровенно рассказала, как ей живется с тяжелой болезнью.

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На своей странице в Инстаграм 30-летняя знаменитость призналась, что в 14 лет ей предлагали оформить инвалидность из-за серьезных проблем с позвоночником. Регина сообщила, что ей пришлось перенести операцию с внедрением 24-х шурупов и штифтов, после которой около года она находилась на реабилитации.

«Инвалидность оформлять будете? Получите пенсию, ежемесячные доплаты, налоговые послабления, пособия. От этих слов ладошки стали мокрыми, по телу пробежал холод. Как сейчас помню ком в горле, когда мне, 14-летней девчонке, хирург озвучил свой вердикт. Конечно, было рекомендовано лечение, ЛФК, операция с внедрением в мой позвоночник 24-х шурупов и штифтов, реабилитация полгода-год и риск вообще не встать на ноги после хирургического вмешательства. Мама напугана и раздражена, выбегает из кабинета со словами «неужели более мягкого лечения вы не можете предложить?» Отрицательное качание головой хирурга звучит как приговор», — поделилась воспоминаниями ведущая.

Тодоренко рассекретила, что следующие 15 лет жизни старалась никому не рассказывать о проблемах со здоровьем, потому что боялась показаться не такой как все. Звезда намерено делала то, что запрещается людям со сложной степенью сколиоза, чтобы почувствовать себя нормальной.

«Будущие 15 лет молчу о своей болезни, боюсь показаться не такой как все, боюсь жалости к себе, боюсь показаться слабой. Я намеренно на протяжении 8 лет работы в тревел-шоу делаю все, что запрещено для людей со сложной степенью сколиоза: начиная с обуви на высоком каблуке, перелетов по 20 часов в положении «зю», рюкзака 15 кг, заканчивая экстремальными видами спорта: прыжками с парашютом, прыжками на тарзанке со 111 метров, погружением с баллоном, серфингом, фигурным катанием и тд… Каждый раз после очередного выпуска, где я на лошади или квадроцикле, где мой позвоночник претерпевает «жестокие испытания» жду звонка от мамы. — Доченька, тебе ведь все это нельзя, прошу тебя… — Видишь, мам, мне нельзя, а у меня получилось. По такому принципу я живу много лет: мне нельзя, а я иду наперекор всем запретам. Возможно, чтобы почувствовать себя нормальной, хотя какая тут нормальность, когда перманентно живешь с болью. Я, правда, не знаю, что такое жить без боли в спине, но когда очень увлечена работой, забываю о неприятных ощущениях, наверное поэтому так люблю работать. Таким образом я меняю фокус внимания на прекрасное и в этом азарте и увлечении проживаю свою безгранично счастливую жизнь», — написала Регина.

В конце публикации Тодоренко заявила, что врачи даже запрещали ей рожать сына из-за проблем с позвоночником.

«Еще был случай с «Естественные роды вам не сулят, это опасно для ребенка, сразу же на операционный стол», но это уже совсем другая история».

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