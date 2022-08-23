Fetty Wap признал себя виновным в федеральном обвинении в хранении и распространении кокаина

Американский рэпер Fetty Wap, настоящее имя Уилли Джуниор Максвелл, признал себя виновным по федеральным обвинениям в хранении наркотиков, по которым был арестован в прошлом году, пишет CNN.

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По словам источника, 30-летний рэпер признался в заговоре с целью хранения и распространения 500 граммов или более кокаина. Также CNN добавляет, что на данный момент дата вынесения приговора не назначена. Однако адвокат рэпера запросил ускоренную дату вынесения приговора.

Никаких подробностей о его задержании еще в октябре не было известно. Однако теперь выяснилось, что Фетти было предъявлено обвинение и он был арестован вместе с пятью другими по обвинению в сговоре с незаконным оборотом наркотиков и был освобожден под залог в размере 500 000 долларов.

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Эта сумма залога была отменена, когда прокуратура заявила, что он нарушил условия, угрожая убить кого-то и держа пистолет во время разговора по FaceTime в декабре.

Обвинение, в котором Фетти признал себя виновным, влечет за собой обязательное минимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения, но имеет диапазон приговоров от 87 до 108 месяцев, в зависимости от множества факторов.

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Напомним, что в прошлом году Фетти также пережил личную потерю, у него умерла четырехлетняя дочь Лорен Максвелл. Причиной смерти стала фатальная сердечная аритмия из-за осложнений, связанных с врожденными пороками сердца. В свидетельстве о смерти также сообщается, что Лорен умерла 24 июня 2021 года в своем доме в Ривердейле, штат Джорджия.

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