Актриса рассказала об отношениях с боксером и проблемах с наркотиками

Известная голливудская актриса и бывшая возлюбленная украинского боксера Владимира Кличко – Хайден Панеттьери рассказала об отношениях с ним и назвала причину их расставания. Подробностями личной жизни звезда сериала «Герои» поделилась в интервью для издания People.

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По словам актрисы, у нее были проблемы не только в личной жизни, но и с наркотиками, которые ее едва не убили:

«В моей жизни был только серый цвет. Я вложила в себя много труда, и мне нужно было быть невероятно честной перед собой. Это было нелегко, было много взлетов и падений. Но я не жалею даже о самых ужасных вещах, которые произошли со мной. Сейчас я чувствую себя невероятно успешной и я чувствую, что у меня есть второй шанс», – сказала Панеттьери.

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Наркотики актриса начала принимать с 15 лет, они ей помогали быть бодрой, а позже все вошло в привычку и даже в зависимость. По словам кинозвезды, когда она стала мамой то столкнулась с послеродовой депрессией, которую пыталась «запить» алкоголем в тайне от Кличко. Именно тогда начались проблемы в отношениях с боксером.

«У меня никогда не было чувства, что я хочу навредить своему ребенку, но я не хотела проводить с ней время. Он (Кличко) не хотел быть рядом со мной. Я сама не хотела быть рядом с собой. Но с опиатами и алкоголем я хоть ненадолго, но становилась счастливее, а потом мне было плохо. Я была в цикле саморазрушения», – признается знаменитость.

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В 2018 году актриса решила отдать дочь на воспитание ее отцу, ведь уже не могла встать с кровати не выпив алкогольный напиток. Она начала лечение от зависимости, так как у нее отказывала печень.

«Это было самое трудное, что мне когда-либо приходилось делать. Но я хотела быть для нее хорошей мамой – и иногда это означает отпустить», – сказала Хайден.

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