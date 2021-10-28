Известного украинского журналиста депортировали из Тбилиси

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Ведущий популярного YouTube-шоу «В гостях у Дмитрия Гордона», украинский журналист Дмитрий Гордон сообщил подписчикам о том, что его не пустили в Грузию. На своей странице в Инстаграм 54-летняя звезда рассказал, что около часа ждал штампа в заграничном паспорте в аеропорту в Тбилиси. Через час ожидания на паспортном контроле Гордону объявили о запрете на въезд. По словам Дмитрия, официальных причин ему не назвали. Однако, мужчина уверен, что грузинские власти были против его встречи с Михаилом Саакашвили в тюрьме.

«Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили. Все, что произошло, — это международный скандал и позор для грузинских властей. Вылетаю в Киев тем же самолетом, которым прилетел», — поделился Гордон.

Позже ведущий обнародовал в Инстаграм-аккаунте видео, в котором более детально рассказал о своей депортации из Грузии.

«Ко мне подошел заместитель руководителя тбилисского аэропорта и сказал, что въезд в Грузию для меня, Алеси Бацман и еще нескольких членов нашей делегации закрыт. Я расстроен нелепым решением грузинских властей. Мы ехали сюда, чтобы 27-29 октября принять участие в работе «Академии Дмитрия Гордона». Также я хотел посетить в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили. МИД Украины дал официальный запрос в МИД Грузии. Хотел сделать с ним интервью. Я думаю, это единственная причина, по которой меня «позорно» не пустили в страну», — сказал в видео Гордон.

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