Анастасия Кожевникова рассекретила, где работала до победы в шоу «Хочу в ВИА Гру»

Экс-участница «ВИА Гры» призналась, чем зарабатывала на жизнь до популярности instagram.com/anastasiakozhevnikova

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Бывшая солистка культового женского трио «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова рассказала, где работала до того, как попала в шоу-бизнес. На своей странице в Инстаграм 28-летняя артистка рассекретила, что первая серьезная работа у нее появилась в 15-летнем возрасте.

«С детства я могла нарвать шелковицы и продавать ее на стихийном рынке, иногда получалось. Первая более серьезная работа была в 15 лет. В городе открылся большой продуктовый магазин, и весь наш класс работал, раздавая пригласительные листовки. Не знаю, насколько это было законно», — написала звезда.

Анастасия вспомнила, как после переезда в Киев искала заработок для осуществления своей мечты — попасть на концерт 30 Seconds to Mars и увидеть Джареда Лето. Для этого певица раздавала листовки и торговала кормом для животных.

«Когда приехала учиться в Киев, подрабатывала, чтобы осуществить свои желания. Помню хотела попасть на концерт группы 30 Seconds to Mars, и чтобы купить билет, я решила пойти на работу после учебы. Раздавала флаера у магазина Brocard, работала в магазине стоя у стенда с кормом для животных. Так я осуществила свою мечту, увидела Джареда Лето».

Кожевникова призналась, что однажды подрабатывала Снегурочкой на новогоднем празднике, за что получила 250 долларов.

«Раз работала на Новый год аниматором в роли Снегурочки, пела новогодние песни. Помню заработала огромную для меня сумму за одни вечер $250!».

Перед участием в шоу «Хочу в ВИА Гру» Анастастия пять месяцев работала в солярии.

«Последняя работа, которая не касалась творчества, была в солярии. Я выучила типы кожи, чтобы помочь правильно выставить время загара, дезинфицировала солярий после использования, делала чай клиентам. Поработала там всего 5 месяцев, мне было 20 лет. Помню, я мечтала о блестящем джемпере из Zara, и с помощью этой роботы я смогла его купить».

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Также звезда рассекретила, что свои первые гонорары в статусе участницы «ВИА Гры» она тратила на ранее недоступные для нее продукты питания. Кроме того, исполнительница откладывала некоторую сумму на строительство собственного дома.

«Потом со мной случилась группа, и конечно в финансовом плане я расправила крылья. Первый год я сходила с ума от продуктов, заходила в сырный отдел и покупала все что хочу. Я не стремилась покупать дорогие брендовых сумки, обувь, и т.д., так как хотела аккумулировать деньги, чтобы приобрести жилье в Киеве. Так, благодаря нашим совместным усилиям с мужем, мы смогли построить дом. Было сложно. Мы все вкладывало в него, но зато, теперь у нас есть дом. А сумку я еще куплю», — поделилась Кожевникова.

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