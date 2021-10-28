Сэму Асгари досталась одна из главных ролей в новом боевике

27-летний жених Бритни Спирс сыграет в одном фильме с Мелом Гибсоном Getty Images

После объявления о помолвке с поп-звездной Бритни Спирс у Сэма Асгари резко пошла карьеру вверх. 27-летний американский фитнес-тренер и актер иранского происхождения впервые получил большую роль в кино.

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27-летний парень сыграет одного из персонажей триллера и боевика Hot Seat, а компанию ему составит двукратный обладатель «Оскара», 65-летний Мел Гибсон и 56-летняя звезда комедийного сериала «Красавцы» Кевин Диллон.

Отметим, что ранее Асгари снимался в таких сериалах и фильмах, как «Морская полиция: Спецотдел», «Ты умеешь хранить секреты?», «Черный понедельник», «Хитрости» и «Семейный бизнес».

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