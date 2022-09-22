Возвращение «Голосу країни», новый сезон Холостяка и несколько сериалов украинского производства

Чтобы хоть как-то отвлечь украинцев от военных действий на территории нашей страны, украинские телеканалы решили возобновить показы телешоу, которые были перерваны из-за вторжения России, а также запустить в эфире новые сериалы и передачи.

Рассказываем, какие телешоу и сериалы можно будет посмотреть этой осенью на украинском телевидении.

Читайте также: Гороскоп на 22 сентября 2022 года для всех знаков зодиака

Показ романтического реалити-шоу обычно начинается в марте, однако из-за войны проект канала СТБ пришлось перенести. Премьера 12-го сезона с Алексом Топольским состоится 30 сентября. Программу будут транслировать каждую пятницу в 19:00.

«Голос країни»

Вокальное шоу вернется в эфир, но на другом телеканале. Теперь проект будут показывать на ТЕТ. Премьера состоится 2 октября в 21:00. Судья «Голосу» Святослав Вакарчук объявил, что появится только в эпизодах, снятых до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

«Полкан»

На конец октября на Новом канале запланирована премьера сериала «Полкан» с Олегом Гоцуляком, Остапом Ступкой и Тарасом Цымбалюком. По сюжету душа лейтенанта Павла Сафронова, впавшего в кому, переселится в дворового пса.

«Молодая»

В октябре также стоит ожидать на премьеру еще одного сериала от Нового канала — «Молодая», который посвящен проблеме эйджизму. Главную героиню, 40-летнюю Ольгу, бросил муж, оставив ей кучу долгов. Женщина вынуждена вернутся на роботу, однако на собеседованиях ей отказывают из-за возраста. Знакомство с 26-летним Дмитрием кардинально изменило жизни Ольги: парень воспринял женщину своей сверстницей. После этого Ольга решила переписать свою биографию, «сбросив» 14 лет. ⠀⠀

Оба сериала Нового канала будут выходить с 24 октября с понедельника по четверг в 19:00.

«Счастливые за семь дней»

Эксперты проекта Марина Боржемская, Андрей Жельветро и Надежда Матвеева будут помогать женщинам побороть свои страхи и комплексы, чтобы приобрести счастье.

В феврале были показаны три выпуска проекта. В конце августа шоу вернули на экраны, и теперь оно выходит каждое воскресенье на телеканале СТБ в 19:50.

«Лига смеха»

Юмористический проект канала 1+1 тоже вернеться на экраны в эфире ТЕТ. 23 сентября в 18:00 покажут повтор сезона «Битва титанов».

«Детектор лжи»

На СТБ уже состоялась премьера 12-го сезона популярного шоу с психологом Дмитрием Карпачевым. С 28 августа проект выходит каждое воскресенье в 18:40.

«МастерШеф. Битва сезонов»

Читайте также: 57-летняя Брук Шилдс снялась в нижнем белье для бренда Ким Кардашьян

Кулинарное шоу — снова на экране. Судьи Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский приготовили для участников необычные испытания в новых выпусках. С 20 августа проект выходит каждую субботу на канале СТБ в 19.00.

«Пара на миллион»

Романтический проект с ведущими Лесей Никитюк и Романом Мищеряковым должен был выйти в феврале. Из-за вторжения РФ шоу перенесли на осень. С 5 сентября «Пару на миллион» показывают на Новом канале каждый понедельник в 20:00.

«Танцы. World of Dance»

Телеканалу СТБ пришлось вырезал кадры со скандальной судьей Татьяной Денисовой, которая не осудила вторжение РФ. Из-за нее в эфире шоу не будет видно и других членов жюри — Евгения Кота и Максима Чмерковского. Таким образом это будет первый в истории шоу сезон без судей. Ведущей програмы стала четырехкратная чемпионка мира по pole dance и жена Евгения Кота Наталья Татаринцева.

Дата премьеры пока не сообщается, однако известно, что шоу планируют показать этой осенью.

«Аферисты в сетях»

Елена-Кристина Лебедь возвращается на экраны в седьмом сезоне проекта «Аферисты в сетях», который был отснят еще в прошлом году. С 3 сентября шоу выходит каждую субботу в 11:30 на Новом канале.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: