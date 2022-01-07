Гринч говорил голосом Бенедикта Камбербэтча, а Джим Керри озвучил Скруджа

Кто из голливудских звезд озвучивал рождественские мультфильмы ©IMDb, Getty Images

Эти известные актеры не только прекрасно играют в кино, но еще и принимают участие в озвучивании анимационных лент. Ivona решила вспомнить, каким персонажам новогодних и рождественских мультиков подарили свои голоса популярные звезды Голливуда.

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Знаменитый актер Том Хэнкс сыграл одновременно несколько ролей. Он озвучил главного героя — Криса, его отца, а также Санта-Клауса, кондуктора, Хобо и Скруджа.

Кто озвучивал мультфильм «Полярный экспресс» ©Getty Images, IMDb

«Гринч»

Звезда «Шерлока» подарил свой голос главному ненавистнику Рождества Гринчу в одноименном мультфильме 2018 года.

Кто озвучивал мультфильм «Гринч» ©Getty Images, IMDb

«Рождественская история»

Комедийному актеру Джиму Керри достались все главные роли в культовом анимационном фильме 2009 года. Он озвучил Эбенезера Скруджа, Духа Прошлого Рождества, Духа Настоящего Рождества и Призрака Грядущего Рождества.

Кто озвучивал мультфильм «Рождественская история» ©Getty Images, IMDb

«Кошмар перед Рождеством»

Звезда фильма «Один дома» Кэтрин О’Хара озвучила Салли/Крыто.

Кто озвучивал мультфильм «Кошмар перед Рождеством» ©Getty Images, IMDb

«Холодное сердце»

В одном из самых кассовых мультфильмов роль Анны досталась звезде сериала «Вероника Марс» Кристен Белл.

Кто озвучивал мультфильм «Холодное сердце» ©Getty Images, IMDb

Эльзу озвучила актриса Идина Мензел. Она же и исполнила знаменитый трек «Let It Go».

Кто озвучивал мультфильм «Холодное сердце» ©IMDb, Getty Images

Кристоффу свой голос подарил Джонатан Грофф.

Кто озвучивал мультфильм «Холодное сердце» ©Getty Images

Роль всеми любимого снеговика Олафа получил Джош Гэд.

Кто озвучивал мультфильм «Холодное сердце» ©IMDb, Getty Images

«Секретная служба Санта-Клауса»

Над этим мультфильмом работало большое количество всемирно известных актеров. Джеймс Макэвой озвучил главного персонажа — Артура.

Кто озвучивал мультфильм «Секретная служба Санта-Клауса» ©Getty Images, IMDb

Звезда сериала «Доктор Хаус» Хью Лори подарил свой голос Стиву.

Кто озвучивал мультфильм «Секретная служба Санта-Клауса» ©Getty Images, IMDb

Джим Бродбент стал Сантой, а Имелда Стонтон озвучила его жену — миссис Санту.

Кто озвучивал мультфильм «Секретная служба Санта-Клауса» ©Getty Images, IMDb

Кто озвучивал мультфильм «Секретная служба Санта-Клауса» ©IMDb, Getty Images

Одна из «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория перевоплотилась в шефа Де Сильву.

Кто озвучивал мультфильм «Секретная служба Санта-Клауса» ©Getty Images, IMDb

А дедушка главного героя и бывший Санта заговорил голосом Билла Найи.

Кто озвучивал мультфильм «Секретная служба Санта-Клауса» ©Getty Images, IMDb

«Хранители снов»

Немало звезд Голливуда принимали участие и в создании «Хранителей снов». Крис Пайн озвучил Ледяного Джека.

Кто озвучивал мультфильм «Хранители снов» ©Getty Images, IMDb

Алек Болдуин дал свой голос Санта-Клаусу.

Кто озвучивал мультфильм «Хранители снов» ©Getty Images, IMDb

Хью Джекман стал Пасхальным кроликом.

Кто озвучивал мультфильм «Хранители снов» ©Getty Images, IMDb

Зубную фею озвучила Айла Фишер.

Кто озвучивал мультфильм «Хранители снов» ©Getty Images, IMDb

А Джуд Лоу попробовал себя в роли Кромешника.

Кто озвучивал мультфильм «Хранители снов» ©Getty Images, IMDb

«Рождественский Мадагаскар»

Полюбившихся всем детям и многим взрослых героев «Мадагаскара» озвучили следующие актеры:

Бен Стиллер — лев Алекс

Кто озвучивал мультфильм «Рождественский Мадагаскар» ©Getty Images, IMDb

Крис Рок — зебра Марти

Кто озвучивал мультфильм «Рождественский Мадагаскар» ©Getty Images, IMDb

Дэвид Швиммер — жираф Мелман

Кто озвучивал мультфильм «Рождественский Мадагаскар» ©Getty Images, IMDb

Джада Пинкетт Смит — бегемотиха Глория

Кто озвучивал мультфильм «Рождественский Мадагаскар» ©Getty Images, IMDb

Саша Барон Коэн — король лемуров Джулиан

Кто озвучивал мультфильм «Рождественский Мадагаскар» ©Getty Images, IMDb

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В рождественском выпуске знаменитой серии мультфильмов о Шреке главную роль озвучил звезда трилогии «Остин Пауэрс» Майк Майерс.

Кто озвучивал мультфильм «Шрек Мороз, зеленый нос» ©Getty Images, IMDb

Комедийный актер Эдди Мерфи перевоплотился в Осла.

Кто озвучивал мультфильм «Шрек Мороз, зеленый нос» ©Getty Images, IMDb

Принцессу Фиону озвучила Камерон Диас.

Кто озвучивал мультфильм «Шрек Мороз, зеленый нос» ©Getty Images, IMDb

Антонио Бандерасу досталась роль Кота в сапогах.

Кто озвучивал мультфильм «Шрек мороз, зеленый нос» ©Getty Images, IMDb

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