Кто из голливудских звезд озвучивал рождественские мультфильмы
Эти известные актеры не только прекрасно играют в кино, но еще и принимают участие в озвучивании анимационных лент. Ivona решила вспомнить, каким персонажам новогодних и рождественских мультиков подарили свои голоса популярные звезды Голливуда.
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Знаменитый актер Том Хэнкс сыграл одновременно несколько ролей. Он озвучил главного героя — Криса, его отца, а также Санта-Клауса, кондуктора, Хобо и Скруджа.
«Гринч»
Звезда «Шерлока» подарил свой голос главному ненавистнику Рождества Гринчу в одноименном мультфильме 2018 года.
«Рождественская история»
Комедийному актеру Джиму Керри достались все главные роли в культовом анимационном фильме 2009 года. Он озвучил Эбенезера Скруджа, Духа Прошлого Рождества, Духа Настоящего Рождества и Призрака Грядущего Рождества.
«Кошмар перед Рождеством»
Звезда фильма «Один дома» Кэтрин О’Хара озвучила Салли/Крыто.
«Холодное сердце»
В одном из самых кассовых мультфильмов роль Анны досталась звезде сериала «Вероника Марс» Кристен Белл.
Эльзу озвучила актриса Идина Мензел. Она же и исполнила знаменитый трек «Let It Go».
Кристоффу свой голос подарил Джонатан Грофф.
Роль всеми любимого снеговика Олафа получил Джош Гэд.
«Секретная служба Санта-Клауса»
Над этим мультфильмом работало большое количество всемирно известных актеров. Джеймс Макэвой озвучил главного персонажа — Артура.
Звезда сериала «Доктор Хаус» Хью Лори подарил свой голос Стиву.
Джим Бродбент стал Сантой, а Имелда Стонтон озвучила его жену — миссис Санту.
Одна из «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория перевоплотилась в шефа Де Сильву.
А дедушка главного героя и бывший Санта заговорил голосом Билла Найи.
«Хранители снов»
Немало звезд Голливуда принимали участие и в создании «Хранителей снов». Крис Пайн озвучил Ледяного Джека.
Алек Болдуин дал свой голос Санта-Клаусу.
Хью Джекман стал Пасхальным кроликом.
Зубную фею озвучила Айла Фишер.
А Джуд Лоу попробовал себя в роли Кромешника.
«Рождественский Мадагаскар»
Полюбившихся всем детям и многим взрослых героев «Мадагаскара» озвучили следующие актеры:
Бен Стиллер — лев Алекс
Крис Рок — зебра Марти
Дэвид Швиммер — жираф Мелман
Джада Пинкетт Смит — бегемотиха Глория
Саша Барон Коэн — король лемуров Джулиан
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В рождественском выпуске знаменитой серии мультфильмов о Шреке главную роль озвучил звезда трилогии «Остин Пауэрс» Майк Майерс.
Комедийный актер Эдди Мерфи перевоплотился в Осла.
Принцессу Фиону озвучила Камерон Диас.
Антонио Бандерасу досталась роль Кота в сапогах.
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