ТОП-10 украинских звезд, которые показали свои фото в паспорте
Читайте также: В Лондоне попрощались с Елизаветой II: первые фото с государственных похорон королевыЭти украинские знаменитости решили не скрывать от своих подписчиков фотографии из паспорта и в соцсетях поделились самыми первыми кадрами для документа или новыми для id-карты и загранпаспорта.
Андрей Бедняков рассмешил фанов своей прической на фотографии 2003 года.
Маричка Падалко в юности носила длинные волосы.
Светлана Лобода показала украинский паспорт, чтобы опровергнуть слухи о получении гражданства Мальты.
Андрей Рыбак из «Лиги смеха» и «Холостячки» показал, как выглядел в 16 лет.
Аниту Луценко совсем не узнать на ее первом фото для паспорта.
Анатолий Анатолич показал, как выглядел, когда делал id-карту и когда ее менял.
Слава Каминская запостила фото, которое вклеила в документ в 25-летнем возрасте.
Читайте также: Гороскоп на 21 сентября 2022 года для всех знаков зодиакаОльга Горбачева показала, что по паспорту она Никитина (фамилия мужа — продюсера Юрия Никитина).
По мнению пользователей Инстаграм, Сергей Бабкин на фото из паспорта 1995 года похож на Виктора Цоя.
Тина Кароль перед поездкой в Японию показала, какое у нее фото на загранпаспорте.
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