Некоторых знаменитостей совсем не узнать на снимках из первой страницы паспорта

ТОП-10 украинских звезд, которые показали свои фото в паспорте ©instagram.com/biedniakov, instagram.com/tina_karol, instagram.com/marichkapadalko

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Эти украинские знаменитости решили не скрывать от своих подписчиков фотографии из паспорта и в соцсетях поделились самыми первыми кадрами для документа или новыми для id-карты и загранпаспорта.

Андрей Бедняков рассмешил фанов своей прической на фотографии 2003 года.

Андрей Бедняков instagram.com/biedniakov

Маричка Падалко в юности носила длинные волосы.

Маричка Падалко instagram.com/marichkapadalko

Светлана Лобода показала украинский паспорт, чтобы опровергнуть слухи о получении гражданства Мальты.

Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial

Андрей Рыбак из «Лиги смеха» и «Холостячки» показал, как выглядел в 16 лет.

Андрей Рыбак instagram.com/rybak_sydney

Аниту Луценко совсем не узнать на ее первом фото для паспорта.

Анита Луценко instagram.com/anitasporty

Анатолий Анатолич показал, как выглядел, когда делал id-карту и когда ее менял.

Анатолий Анатолич instagram.com/anatoliyanatolich

Слава Каминская запостила фото, которое вклеила в документ в 25-летнем возрасте.

Слава Каминская instagram.com/babaslavka

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показала, что по паспорту она Никитина (фамилия мужа — продюсера Юрия Никитина).

Ольга Горбачева instagram.com/gorbachovaolga

По мнению пользователей Инстаграм, Сергей Бабкин на фото из паспорта 1995 года похож на Виктора Цоя.

Сергей Бабкин instagram.com/babkin_official

Тина Кароль перед поездкой в Японию показала, какое у нее фото на загранпаспорте.

Тина Кароль instagram.com/tina_karol

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