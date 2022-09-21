Цена неверности: сколько денег получит Дженнифер Лопес после измены мужа
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек подписали соглашение о «борьбе с изменами»
Звездная пара Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, которые этим летом сыграли две свадебные церемонии, решили подписать античитерское (от слова читер — мошенник, обманщик) соглашение, чтобы уберечь себя от неверности.
Читайте также: ТОП-10 украинских звезд, которые показали свои фото в паспортеПо данным издания Мarca, если Бен Аффлек заведет любовницу, то ему придется выплатить жене 5 миллионов долларов (больше 2 миллиардов гривен). То же самое ждет и Джей Ло, если ее уличать в измене.
По словам инсайдеров, Лопес опасается, что супруг «устанет» от нее. Певица старается сохранить их отношения свежими и захватывающими, чтобы не пришлось разводится спустя короткое время после свадьбы.
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