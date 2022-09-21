Светская львица стала обладательницей особняка в Малибу

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян не пожалела 70 миллионов долларов на новое жилье. Именно в такую сумму обошелся ей особняк в Малибу, который до 2018 года принадлежала супермодели 90-х Синди Кроуфорд.

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По данным New York Post, эта покупка стала крупнейшей сделкой года в Малибу и четвертой в Калифорнии. На территории поместья площадью 1,2 га есть вилла на 692 квадратных метров, теннисный корт, бассейн, беседка у камина и выход на частный пляж.

В доме есть четыре спальни, шесть ванных комнат, домашний кинотеатр, тренажерный зал, спа-салон, а также большая комната на первом этаже, которая сочетает в себе гостиную, кабинет, столовую и кухню.

Ким Кардашьян купила виллу Синди Кроуфорд ©Adrian Anz/Courtesy of Jade Mills, Coldwell Banker Realty

Отметим, что четыре года владельцем виллы был бизнесмен Адам Вайс, который выкупил особняк у Кроуфорд и ее мужа-ресторатора Рэнди Гербера за 45 миллионов долларов.

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