Крупнейшая сделка года: Ким Кардашьян потратила огромную сумму на виллу Синди Кроуфорд
Светская львица стала обладательницей особняка в Малибу
Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян не пожалела 70 миллионов долларов на новое жилье. Именно в такую сумму обошелся ей особняк в Малибу, который до 2018 года принадлежала супермодели 90-х Синди Кроуфорд.
Читайте также: ТОП-10 украинских звезд, которые показали свои фото в паспортеПо данным New York Post, эта покупка стала крупнейшей сделкой года в Малибу и четвертой в Калифорнии. На территории поместья площадью 1,2 га есть вилла на 692 квадратных метров, теннисный корт, бассейн, беседка у камина и выход на частный пляж.
В доме есть четыре спальни, шесть ванных комнат, домашний кинотеатр, тренажерный зал, спа-салон, а также большая комната на первом этаже, которая сочетает в себе гостиную, кабинет, столовую и кухню.
Отметим, что четыре года владельцем виллы был бизнесмен Адам Вайс, который выкупил особняк у Кроуфорд и ее мужа-ресторатора Рэнди Гербера за 45 миллионов долларов.
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