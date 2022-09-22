57-летняя Брук Шилдс снялась в нижнем белье для бренда Ким Кардашьян
Как сейчас выглядит актриса «Голубой лагуны» и супермодель 90-х
Читайте также: Гороскоп на 22 сентября 2022 года для всех знаков зодиакаЗвезда фильма «Голубая лагуна» Брук Шилдс поразила фанов новой откровенной фотосессией. 57-летняя актриса и модель позировала для бренда нижнего белья Skims, основательницей которого является бизнесвумен Ким Кардашьян.
Шилдс стала лицом рекламной компании новой коллекции бюстгальтеров, которые поступят в продажу уже на следующей неделе, 27 сентября.
Читайте также: Запреты дня 22 сентября 2022: что нельзя делать на Акима и АннуКроме Брук, в фотосессии приняли участие 50 женщин разных профессий. Среди них и знаменитости певица и актриса Джульетт Льюис, комедийная актриса и ведущая Челси Хэндлер, модель и актриса Индия Мур, певица, танцовщица и актриса Becky G и певица Cassie.
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