Как сейчас выглядит актриса «Голубой лагуны» и супермодель 90-х

57-летняя Брук Шилдс снялась в нижнем белье для бренда Ким Кардашьян IMDb

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Звезда фильма «Голубая лагуна» Брук Шилдс поразила фанов новой откровенной фотосессией. 57-летняя актриса и модель позировала для бренда нижнего белья Skims, основательницей которого является бизнесвумен Ким Кардашьян.

Шилдс стала лицом рекламной компании новой коллекции бюстгальтеров, которые поступят в продажу уже на следующей неделе, 27 сентября.

Брук Шилдс снялась в нижнем белье бренда Ким Кардашьян instagram.com/brookeshields

Брук Шилдс снялась в нижнем белье бренда Ким Кардашьян instagram.com/brookeshields

Брук Шилдс снялась в нижнем белье бренда Ким Кардашьян instagram.com/brookeshields

Брук Шилдс снялась в нижнем белье бренда Ким Кардашьян instagram.com/brookeshields

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Кроме Брук, в фотосессии приняли участие 50 женщин разных профессий. Среди них и знаменитости певица и актриса Джульетт Льюис, комедийная актриса и ведущая Челси Хэндлер, модель и актриса Индия Мур, певица, танцовщица и актриса Becky G и певица Cassie.

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