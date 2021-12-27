Как сейчас выглядят звезды картин «Один дома», «Пока ты спал», «Чудо на 34-й улице» и др.

У многих семей по всему миру существует праздничная традиция — пересматривать любимые фильмы в новогоднюю ночь и на Рождество. Кажется, что персонажи с этих лент не стареют, но в реальной жизни это совсем не так. Некоторых актеров культовых картин вы вряд ли узнаете.

Читайте также: Как сложилась судьба победителей кулинарных шоу

Ivona решила показать, как же сейчас выглядят исполнители главных ролей популярных новогодних фильмов, которые были сняты более 20 лет назад.

Маколей Калкин — Кевин Маккаллистер в «Один дома»

Актеры "Один дома" ©IMDb, Getty Images

Джо Пеши — грабитель Гарри Лайм в «Один дома»

Актеры "Один дома" ©IMDb, Getty Images

Дэниел Стерн — напарник Гарри Марвин Мерчантс («Один дома»)

Актеры "Один дома" ©IMDb, Getty Images

Кэтрин О’Хара — Кейт Маккалистер, мать Кевина в «Один дома»

Актеры "Один дома" ©IMDb, Getty Images

Джон Хёрд — Питер Маккалистер, отец Кевина в «Один дома»

Актеры "Один дома" ©IMDb, Getty Images

Девин Рэтрей — Базз в «Один дома»

Актеры "Один дома" ©IMDb, Getty Images

Киран Калкин — Фуллер в «Один дома»

Актеры "Один дома" ©IMDb, Getty Images

Сандра Буллок — Люси Модерац в фильме «Пока ты спал»

Актеры "Пока ты спал" ©IMDb, Getty Images

Билл Пуллман — Джек Каллахан в фильме «Пока ты спал»

Актеры "Пока ты спал" ©IMDb, Getty Images

Питер Галлахер — Питер Каллахан в фильме «Пока ты спал»

Актеры "Пока ты спал" ©IMDb, Getty Images

Мара Уилсон — Сьюзан Уокер в фильме «Чудо на 34-й улице» 1994 года

Актеры фильма фильме "Чудо на 34-й улице" ©IMDb, Getty Images

Элизабет Перкинс — Дора Уокер («Чудо на 34-й улице»)

Актеры фильма фильме "Чудо на 34-й улице" ©IMDb, Getty Images

Дилан Макдермотт — Брайан Брэдфорд («Чудо на 34-й улице»)

Актеры фильма фильме "Чудо на 34-й улице" ©IMDb, Getty Images

Тим Аллен — Скотт Келвин в «Санта Клаусе»

Тим Аллен в "Санта Клаусе" ©IMDb, Getty Images

Николас Кейдж — Джек Кэмпбелл в «Семьянине»

Актеры фильма "Семьянин" ©IMDb, Getty Images

Теа Леони — Кейт Рейнольдс в «Семьянине»

Актеры фильма "Семьянин" ©IMDb, Getty Images

Арнольд Шварценеггер — Говард Лэнгстон в фильме «Подарок на Рождество»

Актеры фильма "Подарок на Рождество" ©IMDb, Getty Images

Дэвид Эдкинс — Майрон Лараби в фильме «Подарок на Рождество»

Актеры фильма "Подарок на Рождество" ©IMDb, Getty Images

Тейлор Момсен — Синди Лу Кто в фильме «Гринч — похититель Рождества»

Тейлор Момсен в фильме "Гринч" ©IMDb, instagram.com/taylormomsen

Барбара Брыльска — Надя Шевелева («Ирония судьбы, или С легким паром!»)

Актеры "Иронии судьбы" kinoteatr.ru

Ольга Науменко — невеста Лукашина Галя («Ирония судьбы, или С легким паром!»)

Актеры "Иронии судьбы" kinoteatr.ru

Вам будет интересно прочитать на Ivona: