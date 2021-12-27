Как постарели актеры популярных новогодних фильмов
У многих семей по всему миру существует праздничная традиция — пересматривать любимые фильмы в новогоднюю ночь и на Рождество. Кажется, что персонажи с этих лент не стареют, но в реальной жизни это совсем не так. Некоторых актеров культовых картин вы вряд ли узнаете.
Читайте также: Как сложилась судьба победителей кулинарных шоуIvona решила показать, как же сейчас выглядят исполнители главных ролей популярных новогодних фильмов, которые были сняты более 20 лет назад.
Маколей Калкин — Кевин Маккаллистер в «Один дома»
Джо Пеши — грабитель Гарри Лайм в «Один дома»
Дэниел Стерн — напарник Гарри Марвин Мерчантс («Один дома»)
Кэтрин О’Хара — Кейт Маккалистер, мать Кевина в «Один дома»
Джон Хёрд — Питер Маккалистер, отец Кевина в «Один дома»
Девин Рэтрей — Базз в «Один дома»
Киран Калкин — Фуллер в «Один дома»
Сандра Буллок — Люси Модерац в фильме «Пока ты спал»
Билл Пуллман — Джек Каллахан в фильме «Пока ты спал»
Питер Галлахер — Питер Каллахан в фильме «Пока ты спал»
Мара Уилсон — Сьюзан Уокер в фильме «Чудо на 34-й улице» 1994 года
Элизабет Перкинс — Дора Уокер («Чудо на 34-й улице»)
Дилан Макдермотт — Брайан Брэдфорд («Чудо на 34-й улице»)
Тим Аллен — Скотт Келвин в «Санта Клаусе»
Николас Кейдж — Джек Кэмпбелл в «Семьянине»
Теа Леони — Кейт Рейнольдс в «Семьянине»
Арнольд Шварценеггер — Говард Лэнгстон в фильме «Подарок на Рождество»
Дэвид Эдкинс — Майрон Лараби в фильме «Подарок на Рождество»
Тейлор Момсен — Синди Лу Кто в фильме «Гринч — похититель Рождества»
Барбара Брыльска — Надя Шевелева («Ирония судьбы, или С легким паром!»)
Ольга Науменко — невеста Лукашина Галя («Ирония судьбы, или С легким паром!»)
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