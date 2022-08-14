Близкие люди этих знаменитостей не захотели или не смогли покинуть родной дом

У кого из украинских звезд родственники живут в оккупации Фото: facebook.com/kondratjukigor, instagram.com/alyoshasinger

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Артем Пивоваров

В населенных пунктах Украины, которые более пяти месяцев являются оккупированными российскими войсками, все еще проживают миллионы украинцев, в том числе и близкие люди знаменитостей. Некоторые из них не хотят бросать родные дома, другие же боятся эвакуироваться из-за обстрелов.

Мама певца Артема Пивоварова приняла решение не покидать оккупированный Вовчанск на Харковщине. Женщина — медработник, поэтому осталась, чтобы помогать раненым в больнице.

Alyosha

Певица Alyosha в одном из недавних интервью призналась, что в оккупированной части Запорожской области живут около двадцати ее родственников и друзей, в том числе и ее тетя. К счастью, родителям артистки удалось выехать в столицу. Звезда добавила, что у нее есть родня на Херсонщине.

Игорь Кондратюк

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У известного ведущего есть родственники, которые остались на оккупированной территории. По словам Кондратюка, его родня живет на левобережной части Херсонщины.

Наталья Могилевская

У Народной артистки Украины есть родственники в Мариуполе. В апреле звезда сообщила, что ее дядя погиб в этом городе, когда в его дом попало 2 вражеских снаряда.

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