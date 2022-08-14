У кого из украинских звезд родственники живут в оккупации
Читайте также: Андрей Шевченко показал фото с женой в честь ее 44-летияВ населенных пунктах Украины, которые более пяти месяцев являются оккупированными российскими войсками, все еще проживают миллионы украинцев, в том числе и близкие люди знаменитостей. Некоторые из них не хотят бросать родные дома, другие же боятся эвакуироваться из-за обстрелов.
Артем Пивоваров
Мама певца Артема Пивоварова приняла решение не покидать оккупированный Вовчанск на Харковщине. Женщина — медработник, поэтому осталась, чтобы помогать раненым в больнице.
Alyosha
Певица Alyosha в одном из недавних интервью призналась, что в оккупированной части Запорожской области живут около двадцати ее родственников и друзей, в том числе и ее тетя. К счастью, родителям артистки удалось выехать в столицу. Звезда добавила, что у нее есть родня на Херсонщине.
Игорь Кондратюк
Читайте также: «Женщина-Халк» Татьяна Маслани тайно вышла замужУ известного ведущего есть родственники, которые остались на оккупированной территории. По словам Кондратюка, его родня живет на левобережной части Херсонщины.
Наталья Могилевская
У Народной артистки Украины есть родственники в Мариуполе. В апреле звезда сообщила, что ее дядя погиб в этом городе, когда в его дом попало 2 вражеских снаряда.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- В Украине или за границей: где будут учится дети звезд во время войны
- Как выглядят жены звезд украинского шоу-бизнеса
- Кто из украинских звезд родил во время войны
- ТОП-10 украинских и зарубежных звезд, которые погибли в ДТП