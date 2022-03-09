Война — искусству не помеха: Зеленский объявил лауреатов Шевченковской премии
В среду, 9 марта, стали известны имена лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
Читайте также: Дженнифер Энистон в восторге от украинок: «Вы невероятны»В день рождения гениального украинского поэта и художника на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ со списком обладателей Шевченковской премии, которые получат по 397 тысяч гривен призовых.
Победителей выбирали члены Комитета Национальной премии в семи номинациях.
В номинации «Киноискусство» награду вручили режиссеру Екатерине Горностай за фильм «СТОП-ЗЕМЛЯ».
В номинации «Литературоведение и искусствоведение» победил гражданин США Джордж (Григорий) Грабович за цикл статей «Переосмислюючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм».
Читайте также: Закрыть небо над Украиной: что это значитВ номинации «Литература» премию получила писательница Тамара Дуда (Тамара Горіха Зерня) за роман «Доця».
В номинации «Журналистика и публицистика» победил писатель Николай Рябчук с книгой «Лексикон націоналіста та інші есеї».
В номинации «Театральное искусство» премию получат Тамара Трунова, Наталья Ворожбит, Юрий Ларионов, Андрей Исаенко и Валерия Ходос за спектакль «Погані дороги» Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.
В этом году Комитет не выбрал победителя в номинации «Музыкальное исскуство» и решил вручить две премии в номинации «Визуальное искусство». Лауреатами стали художник Никита Кадан за персональную выставку «Камінь б’є камінь» и художник Тиберий Сильваши за инсталляцию «Крила».
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