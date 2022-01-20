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Лайфхаки
Подработка дома: лучшие варианты для домохозяек
Миллионы вы вряд ли заработаете, а вот на приятные мелочи точно хватит
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21 января, 19:00
Карьера
Как за 5 минут сделать эффектный пучок в домашних условиях: показывает стилист Джей Ло
Мастер-класс от звездного стилиста по волосам Криса Эпплтона
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21 января, 17:45
Красота
5 продуктов, которые подарят коже сияние
Заботимся о красоте кожи изнутри
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19 января, 17:45
Питание
Как сделать красивый макияж за 10 минут: пошаговая бьюти-инструкция
Расскажем, что делать в экстренных случаях, когда нет времени на долгие сборы
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19 января, 15:45
Красота
Как научить детей фотографировать: правила и интересные факты о фото
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19 января, 15:05
Воспитание
Как избежать электризации волос: 3 важных правила
Как ухаживать за волосами зимой, чтобы они не электризовались?
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18 января, 17:30
Красота
Как бороться с вредными привычками: советы, которые работают
Как перестать грызть ногти, курить и бесконечно листать ленту соцсетей?
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18 января, 14:10
Новости
Как удалить жевательную резинку: 5 действенных лайфхаков
Несколько полезных советов о том, как можно убрать жвачку с волос и одежды
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17 января, 14:35
Дом
Лайфхаки для путешественников: когда выгоднее всего бронировать авиабилеты в 2022
Эксперты определили лучшие дни для брони, старта путешествия и самый дешевый месяц для путешествий
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14 января, 19:30
Путешествия
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Большой концерт Гарика Кричевского в Киеве: известна дата
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Подработка дома: лучшие варианты для домохозяек
Астрология
Гороскоп на 22 января 2022 года для всех знаков зодиака
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Как за 5 минут сделать эффектный пучок в домашних условиях: показывает стилист Джей Ло
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