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Лайфхаки

Подработка дома: лучшие варианты для домохозяек
Подработка дома: лучшие варианты для домохозяек
Миллионы вы вряд ли заработаете, а вот на приятные мелочи точно хватит
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21 января, 19:00Карьера
Как за 5 минут сделать эффектный пучок в домашних условиях: показывает стилист Джей Ло
Как за 5 минут сделать эффектный пучок в домашних условиях: показывает стилист Джей Ло
Мастер-класс от звездного стилиста по волосам Криса Эпплтона
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21 января, 17:45Красота
5 продуктов, которые подарят коже сияние
5 продуктов, которые подарят коже сияние
Заботимся о красоте кожи изнутри
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19 января, 17:45Питание
Как сделать красивый макияж за 10 минут: пошаговая бьюти-инструкция
Как сделать красивый макияж за 10 минут: пошаговая бьюти-инструкция
Расскажем, что делать в экстренных случаях, когда нет времени на долгие сборы
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19 января, 15:45Красота
Как научить детей фотографировать: правила и интересные факты о фото
Как научить детей фотографировать: правила и интересные факты о фото
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19 января, 15:05Воспитание
Как избежать электризации волос: 3 важных правила
Как избежать электризации волос: 3 важных правила
Как ухаживать за волосами зимой, чтобы они не электризовались?
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18 января, 17:30Красота
Как бороться с вредными привычками: советы, которые работают
Как бороться с вредными привычками: советы, которые работают
Как перестать грызть ногти, курить и бесконечно листать ленту соцсетей?
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18 января, 14:10Новости
Как удалить жевательную резинку: 5 действенных лайфхаков
Как удалить жевательную резинку: 5 действенных лайфхаков
Несколько полезных советов о том, как можно убрать жвачку с волос и одежды
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17 января, 14:35Дом
Лайфхаки для путешественников: когда выгоднее всего бронировать авиабилеты в 2022
Лайфхаки для путешественников: когда выгоднее всего бронировать авиабилеты в 2022
Эксперты определили лучшие дни для брони, старта путешествия и самый дешевый месяц для путешествий
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14 января, 19:30Путешествия

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