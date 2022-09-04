Ведущая проекта «Счастливы за семь дней» на СТБ, специалист по правильному питанию и фитнес-тренер Марина Боржемская рассказала о продуктах, которым стоит отдать предпочтение для перекуса.

«Перекусывать важно и нужно, иначе вы рискуете объесться на ужин, а последний прием пищи должен быть максимально низкокалорийным и легким. Или другой вариант: вы будете хаотично подъедать весь день, что попадется первым на глаза и будете вечно голодными. Перекусывать нужно через 2-3 часа после основного приема пищи», — отметила эксперт.

Орехи – это настоящее сокровище. Практически все разновидности орехов содержат высокую дозу витаминов Е и В3, много калия, фосфора и магния. Они улучшают память, концентрацию внимания и работоспособность. Но с этим продуктом следует соблюдать осторожность: орехи очень калорийны, поэтому не стоит съедать более 10-20 граммов за раз.

– это настоящее сокровище. Практически все разновидности орехов содержат высокую дозу витаминов Е и В3, много калия, фосфора и магния. Они улучшают память, концентрацию внимания и работоспособность. Но с этим продуктом следует соблюдать осторожность: орехи очень калорийны, поэтому не стоит съедать более 10-20 граммов за раз. Фрукты и ягоды – когда мы говорим о здоровом перекусе, прежде всего представляем себе ягоды или фрукты. Но и здесь следует проявлять осмотрительность. Конечно, все фрукты и ягоды полезны, богаты клетчаткой, витаминами и минералами. Однако в некоторых из них, например, в винограде, бананах, инжире, манго, хурме и вишне очень много сахара. Если вы следите за фигурой, не стоит слишком ими увлекаться. Обратите внимание на фрукты и ягоды с низким содержанием сахара: грейпфрут, арбуз, клубнику, клюкву, голубику, малину. Яблоки, давно ставшие символом диетического питания, также спорный продукт. В них много витаминов, они богаты железом и клетчаткой, но имеют свойство усиливать аппетит.

– когда мы говорим о здоровом перекусе, прежде всего представляем себе ягоды или фрукты. Но и здесь следует проявлять осмотрительность. Конечно, все фрукты и ягоды полезны, богаты клетчаткой, витаминами и минералами. Однако в некоторых из них, например, в винограде, бананах, инжире, манго, хурме и вишне очень много сахара. Если вы следите за фигурой, не стоит слишком ими увлекаться. Обратите внимание на фрукты и ягоды с низким содержанием сахара: грейпфрут, арбуз, клубнику, клюкву, голубику, малину. Яблоки, давно ставшие символом диетического питания, также спорный продукт. В них много витаминов, они богаты железом и клетчаткой, но имеют свойство усиливать аппетит. Овощи и зелень – здесь нет никаких ограничений. Стебли сельдерея или овощной салат – практически оптимальный здоровый перекус. В овощах и зелени, как свежих, так и термически обработанных, много клетчатки, витаминов и антиоксидантов они продолжают молодость, помогают сохранить фигуру и улучшают общее состояние здоровья. К самым полезным овощам относятся: брокколи, редька, морковь, баклажаны, сладкий перец, капуста, сельдерей. Если вам не хочется есть овощные салаты, запеките овощи на гриле. Также можно сделать с ними бутерброд на цельнозерновом хлебе.

– здесь нет никаких ограничений. Стебли сельдерея или овощной салат – практически оптимальный здоровый перекус. В овощах и зелени, как свежих, так и термически обработанных, много клетчатки, витаминов и антиоксидантов они продолжают молодость, помогают сохранить фигуру и улучшают общее состояние здоровья. К самым полезным овощам относятся: брокколи, редька, морковь, баклажаны, сладкий перец, капуста, сельдерей. Если вам не хочется есть овощные салаты, запеките овощи на гриле. Также можно сделать с ними бутерброд на цельнозерновом хлебе. Кисломолочные продукты. Натуральный йогурт, кефир, ряженка и другие кисломолочные продукты – приятный и легкий перекус. Бонус – высокое содержание кальция, строительного материала для зубов и костей. Лактобактерии, содержащиеся в кефире, помогают поддерживать нормальную микрофлору кишечника.

Натуральный йогурт, кефир, ряженка и другие кисломолочные продукты – приятный и легкий перекус. Бонус – высокое содержание кальция, строительного материала для зубов и костей. Лактобактерии, содержащиеся в кефире, помогают поддерживать нормальную микрофлору кишечника. Смузи – хороший вариант для тех, кто не любит овощные и фруктовые салаты. Главное – не добавляйте в смузи сиропы, мороженое или сладкий йогурт.

– хороший вариант для тех, кто не любит овощные и фруктовые салаты. Главное – не добавляйте в смузи сиропы, мороженое или сладкий йогурт. Чашка цикория или чистый кофе или чай с кусочком шоколада. Жареный молотый цикорий очень похож на кофе, однако этот напиток имеет множество преимуществ: он не содержит кофеина и не повышает давление. Чашка цикория с кусочком темного шоколада – доза антиоксидантов, минералов и витаминов. А еще цикорий содержит инулин – вещество, помогающее лучше усваивать кальций, поддерживать здоровую кишечную микрофлору и нормальный вес.

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