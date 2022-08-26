Как правильно питаться после ранений и травм: cоветы нутрициолога Эксклюзив
Широкомасштабное вторжение РФ в Украину продолжается более 6 месяцев. Из-за регулярных обстрелов украинских городов травмам и ранениям подвержены не только военные, но и простые граждане. Процесс восстановление после травм занимает много времени, и чтобы помочь организму выздороветь, стоит отдать должное внимание питанию. О том, как питаться после трамв и обширных ранений, а также при высоком уровне воспаления и кровопотерях, рассказала функциональный нутрициолог Марина Грушевская.
Основные принципы питания после ранения и травм:
- Вода! Вода очень важна для восстановления организма и улучшения детокса, так как сейчас он сильно перегружен. Желательно пить хотя бы 1,5 – 2 л воды. Вода должна быть теплой или комнатной температуры. Если лимон не вызывает дискомфорта в желудке, то лучше в воду добавлять лимон, можно также добавить мяту и огурец.
- Дополнительные напитки: отвар шиповника – повышает свертываемость крови (1 ст л на стакан воды), ромашковый чай, сборы травяные для иммунитета (иван-чай и т.д.), зеленый чай, камбуча, напиток из куркумы (теплое растительное молоко + куркума по вкусу), гранатовый сок.
- Что желательно исключить из питания: полуфабрикаты (сосиски, колбасы, консервы), откровенный фастфуд, промышленные сладости (конфеты, пироженые и тд), кофе (минимизировать), сладкая вода (кола, спрайт и т.д.)
- Ограничения по определенным группам продуктов (если получится):
- Минимизируем молочку. Убираем полностью молоко. Творог, кефир, йогурт (несладкий) – можно, но не много. Добавляем в рацион обязательно масло сливочное и твердый выдержанный сыр типа пармезана или козьего сыра.
- По возможности покупайте хлеб из цельнозерновой муки. Булочки, пирожные и другую продукцию из белой муки лучше убрать. Если готовите что-то самостоятельно из муки, то выбирайте муку пшеничную цельнозерновую/грубого помола, спельту (это лучше вариант, чем пшеничная), рисовую, гречневую, овсяную. Паста – из муки твердых сортов или из риса, кукурузы, чечевицы, амаранта.
- Лучшие каши для рациона: гречка, рис нешлифованный, киноа, пшено, овсянка (выбирайте ту, которая варится подольше).
5. Из сладкого можно: черный шоколад, домашнюю выпечку, немного меда, пару шт. сухофруктов, чиа-пуддинг.
6. Фрукты лучше есть в качестве перекуса. Ягоды очень сейчас нужны! Они более предпочтительны чем фрукты, так как способствуют снижению воспаления, восстановлению печени.
7. Количество приемов пищи: 3 основных приема пищи + 2 полноценных перекуса.
8. Если вы любите, то смузи можно из таких ингредиентов (можно, как вариант вместо приема пищи + конопляный протеин или как перекус):
- Авокадо
- Базилик
- Укроп, петрушка
- Листовой салат
- Огурцы
- Зеленые яблоки
- Голубика
- Сельдерей
- Шпинат
- Киви
- Мята
- Малина
- Одуванчики
- Лайм
- Брокколи
- Цветная капуста
- Свекла
- Ростки
9. Необходимы дополнительные источники белка. В тяжелых случаях – это функциональное питание. Также рекомендую конопляный протеин (2 ч л на стакан теплой воды или растительного молока).
10. Важные макро и микронутриенты для восстановления:
- Белок (регенерация и восстановление клеток): в каждом приеме должны быть белки. Исключение только может быть ужин, но тогда можно выпить белковый или протеиновый коктейль (лучше за час до еды).
- Мясо любое, рыба, морепродукты, яйца, бобовые, киноа, гречка, семена, орехи.
- Постарайтесь добавлять в каждый прием по 1 чл семян (сделайте микс: конопляные, тыквенные, кунжут). Также добавляйте по 1 горсточке орехов в день (миндаль, бразильский орех, грецкий).
- Цинк (регенерация клеток + иммунитет + снижение воспаления): орехи, семена, рис, овес, мясо, морепродукты, бобовые, яйца, гречка, киноа.
- Железо (восполнение кровопотерь): печень!, яйца, мясо, морепродукты, тыквенные семечки, брокколи, черный шоколад, киноа, шпинат, гранат.
- Витамин С (регенерация тканей, поддержка надпочечников): отвар шиповника, клубника, шпинат, брокколи, цветная капуста, киви, помидоры, сладкий перец, смородина, облепиха, петрушка, укроп, кислая капуста.
Приемы пищи: какие продукты есть в определенное время суток
На завтрак лучше выбирать продукты из таких категорий: белки, жиры, зеленая часть. Углевод может быть хлеб/хлебец. На завтрак другие углеводы можно не добавлять. Но если есть аппетит, то обязательно добавляйте!
Логика составления тарелки (пример):
- белки: яйца
- жиры: авокадо, масло, семена, бекон
- «зеленая часть»: овощи, зелень
На обед лучше выбирать продукты из таких категорий: белки, жиры, углеводы, зеленая часть. Обязательно включайте углеводы.
Логика составления тарелки (пример):
- белки: мясо
- жиры: авокадо, масло, семена
- «зеленая часть»: овощи, зелень
- углеводы: киноа
На ужин лучше выбирать продукты из таких категорий: белки (на ужин белков может быть меньше, чем на завтрак и обед или вообще можно сделать вегетарианский ужин. Рыба на вечер лучше мяса), жиры, углеводы, зеленая часть (лучше приготовленные овощи).
Можно приготовить овощное рагу, печеные/тушеные/на пару овощи, плов, сате и т.д. Очень хорошо на ужин готовить овощной суп-пюре.
Перекусы: какие продукты выбрать
Варианты: орехи, овощи любые (морковка, сельдерей, огурцы и тд), сыр, ягоды, конопляный протеин, хлебец с красной рыбой/маслом/хумусом, чиа-пуддинг.
Важные моменты:
- Если вы не ели овощи в таком количестве, то надо увеличивать их количество постепенно. Важно прислушиваться к своим ощущениям. Если будет дискомфорт, вздутие, то увеличивать количество овощей надо очень медленно.
- Обязательно в каждом приеме пищи должны быть жиры! Увеличивать количество жиров также надо постепенно.
- Приготовление продуктов. Идеально: тушение, пар, варка. Старайтесь меньше жарить «до корочки».
Вам будет интересно почитать на Ivona:
- Замедляет старение кожи и улучшает пищеварение: почему стоит есть груши
- 3 продукта, которые сжигают жир