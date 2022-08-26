Функциональный нутрициолог Марина Грушевская рассказала, как питаться после обширных ранений, травм, при высоком уровне воспаления и кровопотерях

Как питать после ранения и травм unsplash.com

Широкомасштабное вторжение РФ в Украину продолжается более 6 месяцев. Из-за регулярных обстрелов украинских городов травмам и ранениям подвержены не только военные, но и простые граждане. Процесс восстановление после травм занимает много времени, и чтобы помочь организму выздороветь, стоит отдать должное внимание питанию. О том, как питаться после трамв и обширных ранений, а также при высоком уровне воспаления и кровопотерях, рассказала функциональный нутрициолог Марина Грушевская.

Функциональный нутрициолог Марина Грушевская. Фото: личный архив

Основные принципы питания после ранения и травм:

Вода! Вода очень важна для восстановления организма и улучшения детокса, так как сейчас он сильно перегружен. Желательно пить хотя бы 1,5 – 2 л воды. Вода должна быть теплой или комнатной температуры. Если лимон не вызывает дискомфорта в желудке, то лучше в воду добавлять лимон, можно также добавить мяту и огурец. Дополнительные напитки: отвар шиповника – повышает свертываемость крови (1 ст л на стакан воды), ромашковый чай, сборы травяные для иммунитета (иван-чай и т.д.), зеленый чай, камбуча, напиток из куркумы (теплое растительное молоко + куркума по вкусу), гранатовый сок. Что желательно исключить из питания: полуфабрикаты (сосиски, колбасы, консервы), откровенный фастфуд, промышленные сладости (конфеты, пироженые и тд), кофе (минимизировать), сладкая вода (кола, спрайт и т.д.) Ограничения по определенным группам продуктов (если получится):

Минимизируем молочку. Убираем полностью молоко. Творог, кефир, йогурт (несладкий) – можно, но не много. Добавляем в рацион обязательно масло сливочное и твердый выдержанный сыр типа пармезана или козьего сыра.

Убираем полностью молоко. Творог, кефир, йогурт (несладкий) – можно, но не много. Добавляем в рацион обязательно масло сливочное и твердый выдержанный сыр типа пармезана или козьего сыра. По возможности покупайте хлеб из цельнозерновой муки. Булочки, пирожные и другую продукцию из белой муки лучше убрать. Если готовите что-то самостоятельно из муки, то выбирайте муку пшеничную цельнозерновую/грубого помола, спельту (это лучше вариант, чем пшеничная), рисовую, гречневую, овсяную. Паста – из муки твердых сортов или из риса, кукурузы, чечевицы, амаранта.

Булочки, пирожные и другую продукцию из белой муки лучше убрать. Если готовите что-то самостоятельно из муки, то выбирайте муку пшеничную цельнозерновую/грубого помола, спельту (это лучше вариант, чем пшеничная), рисовую, гречневую, овсяную. Паста – из муки твердых сортов или из риса, кукурузы, чечевицы, амаранта. Лучшие каши для рациона: гречка, рис нешлифованный, киноа, пшено, овсянка (выбирайте ту, которая варится подольше).

5. Из сладкого можно: черный шоколад, домашнюю выпечку, немного меда, пару шт. сухофруктов, чиа-пуддинг.

6. Фрукты лучше есть в качестве перекуса. Ягоды очень сейчас нужны! Они более предпочтительны чем фрукты, так как способствуют снижению воспаления, восстановлению печени.

7. Количество приемов пищи: 3 основных приема пищи + 2 полноценных перекуса.

8. Если вы любите, то смузи можно из таких ингредиентов (можно, как вариант вместо приема пищи + конопляный протеин или как перекус):

Авокадо

Базилик

Укроп, петрушка

Листовой салат

Огурцы

Зеленые яблоки

Голубика

Сельдерей

Шпинат

Киви

Мята

Малина

Одуванчики

Лайм

Брокколи

Цветная капуста

Свекла

Ростки

9. Необходимы дополнительные источники белка. В тяжелых случаях – это функциональное питание. Также рекомендую конопляный протеин (2 ч л на стакан теплой воды или растительного молока).

10. Важные макро и микронутриенты для восстановления:

Белок (регенерация и восстановление клеток): в каждом приеме должны быть белки. Исключение только может быть ужин, но тогда можно выпить белковый или протеиновый коктейль (лучше за час до еды).

Мясо любое, рыба, морепродукты, яйца, бобовые, киноа, гречка, семена, орехи.

Постарайтесь добавлять в каждый прием по 1 чл семян (сделайте микс: конопляные, тыквенные, кунжут). Также добавляйте по 1 горсточке орехов в день (миндаль, бразильский орех, грецкий).

Цинк (регенерация клеток + иммунитет + снижение воспаления): орехи, семена, рис, овес, мясо, морепродукты, бобовые, яйца, гречка, киноа.

Железо (восполнение кровопотерь): печень!, яйца, мясо, морепродукты, тыквенные семечки, брокколи, черный шоколад, киноа, шпинат, гранат.

Витамин С (регенерация тканей, поддержка надпочечников): отвар шиповника, клубника, шпинат, брокколи, цветная капуста, киви, помидоры, сладкий перец, смородина, облепиха, петрушка, укроп, кислая капуста.

Приемы пищи: какие продукты есть в определенное время суток

На завтрак лучше выбирать продукты из таких категорий: белки, жиры, зеленая часть. Углевод может быть хлеб/хлебец. На завтрак другие углеводы можно не добавлять. Но если есть аппетит, то обязательно добавляйте!

Логика составления тарелки (пример):

белки: яйца

жиры: авокадо, масло, семена, бекон

«зеленая часть»: овощи, зелень

На обед лучше выбирать продукты из таких категорий: белки, жиры, углеводы, зеленая часть. Обязательно включайте углеводы.

Логика составления тарелки (пример):

белки: мясо

жиры: авокадо, масло, семена

«зеленая часть»: овощи, зелень

углеводы: киноа

На ужин лучше выбирать продукты из таких категорий: белки (на ужин белков может быть меньше, чем на завтрак и обед или вообще можно сделать вегетарианский ужин. Рыба на вечер лучше мяса), жиры, углеводы, зеленая часть (лучше приготовленные овощи).

Можно приготовить овощное рагу, печеные/тушеные/на пару овощи, плов, сате и т.д. Очень хорошо на ужин готовить овощной суп-пюре.

Перекусы: какие продукты выбрать

Варианты: орехи, овощи любые (морковка, сельдерей, огурцы и тд), сыр, ягоды, конопляный протеин, хлебец с красной рыбой/маслом/хумусом, чиа-пуддинг.

Важные моменты:

Если вы не ели овощи в таком количестве, то надо увеличивать их количество постепенно. Важно прислушиваться к своим ощущениям. Если будет дискомфорт, вздутие, то увеличивать количество овощей надо очень медленно.

Обязательно в каждом приеме пищи должны быть жиры! Увеличивать количество жиров также надо постепенно.

Приготовление продуктов. Идеально: тушение, пар, варка. Старайтесь меньше жарить «до корочки».

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