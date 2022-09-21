Некоторые продукты способны активизировать выброс серотонина и эндорфина – гормонов счастья и радости, способных привести человека в состояние восторга и даже эйфории

На основании этих процессов в Британии была разработана система питания Mood Food, которая обозначает «еда для настроения» – то есть, пища, которая улучшает эмоциональный фон.

Понятие «продукты счастья» или mood food – вовсе не миф.

Существует 3 способа увеличения энергии с помощью продуктов: за счет обеспечения организма необходимым количеством калорий, потребления стимуляторов, например, кофеин, или стимулирование процесса обмена веществ путем более эффективного сжигания калорий.

Что касается настроения, то есть вещества, которые нормализуют уровень сахара в крови и активизируют работу мозга, как уже говорили выше это серотонин и эндорфин. Чтобы их синтезировать, необходимы определенные аминокислоты, а также углеводы, витамины группы B, магний и цинк. Существует ряд продуктов, которые содержат нужный набор веществ, способствующих выработке «гормонов счастья». Именно на них стоит налегать поздней осенью и ранней весной.

Цитрусовые и хурма

Во-первых, они благоприятно воздействуют на психику благодаря яркому цвету, а во вторых – богаты витаминами группы B. Кроме того, в цитрусовых содержатся природные антиоксиданты, в частности витамин С, имеющие важное значение для борьбы со стрессом. Хороши в борьбе с депрессией и другие яркие фрукты и овощи: морковь, помидоры, болгарский перец, свекла и т. д.

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Сыр

Все сорта сыра богаты белком, содержат аминокислоты – триптофан и L-фенилаланин, которые заставляют мозг вырабатывать эндорфины. Во главе списка «счастливых» сыров – рокфор.

Листовая зелень

В ней содержится эффективное вещество для поднятия настроения — фолиевая кислота. Кроме того, зеленые листья богаты магнием, необходимым для нормального функционирования нервной системы.

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Бананы

Витамин В6, содержащийся в бананах, помогает вырабатывать серотонин. По данным исследований, у людей с депрессией мало витамина В6. Кроме того, в бананах содержится большое количество витамина C и необходимые организму минеральные вещества, такие как фосфор, железо, калий, кальций и магний.

Продукты из цельного зерна

Это крупы, цельнозерновой хлеб, пророщенные зерна. Эти продукты, являются источником полезных углеводов и стабилизируют уровень энергии.

Жирная морская рыба (тунец, лосось, скумбрия)

Это – лучший источник кислот омега-3. Высокие дозы омега-3 могут помочь даже больным, страдающим клинической депрессией. Также в рыбе содержится витамин B12, непосредственно участвующий в образовании серотонина.

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Нежирное мясо

Говядина, свинина, а также мясо птицы содержат триптофан – «полуфабрикат» «счастливого» гормона.

Фото: pixabay.com

Шоколад

Имеет в своем составе антиоксидант – ресвератрол – повышающий уровень серотонина в клетках мозга. Но не нужно им увлекаться, достаточно съедать 30 г в день.

Орехи

Исследователи из Университета Барселоны обнаружили, что люди, употребляющие миндаль, грецкие и бразильские орехи, имеют более высокий уровень метаболитов (промежуточных продуктов обмена веществ) серотонина. Более того, всего 30 г смеси этих видов орехов в день также помогут бороться с ожирением и снизят кровяное давление и сахар крови.

Фото: pixabay.com

Помимо еды не стоит забывать о своем режиме дня, о физических нагрузках и активном отдыхе. Нелишними будут позитивные эмоции от новых впечатлений, удовольствие от хобби и увлечений.