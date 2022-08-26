Хотите похудеть, но не хотите отказываться от любимых блюд? Тогда вам подойдет «диета обманщика», или читтинг

Читайте также: Сбрасываем 7 кг за неделю на шведской диете

Если вы не можете смотреть спокойно ни на свое изображение в зеркале, ни на стрелку весов, тогда стоит познакомиться поближе с читтингом. Это слово произошло от английского словосочетания Cheater’s Diet. Что переводится как «диета обманщика».

В чем обман? Он заключается в том, что, сидя на этой диете, вам не придется полностью отказываться ни от любимых тортиков, ни от пиццы, ни от прочих вкусностей. Благодаря этому никто из вашего окружения не догадается, что на самом деле вы пытаетесь похудеть и сидите на диете. Как такое может быть? Очень просто. Автор диеты американский диетолог Пол Ривас предлагает себе ограничивать в еде в течение 5 рабочих дней, а на выходных «отрываться» и накладывать себе в тарелку что душе угодно.

Как работает такой подход? Во-первых, зная, что нет четкого запрета и черного списка продуктов, легче не сорваться, что очень часто происходит на других диетах. Во-вторых, это позволяет обмануть организм. Только он, почувствовав, что его ущемляют в калориях, начинает замедлять обмен веществ, как вы ему раз — и подсовываете что-нибудь вкусненькое. И притормаживания обменных процессов не происходит.

Правда, такую диету нельзя назвать суперэффективной. Максимум, который можно на ней сбросить за месяц, — это 4 килограмма. Да и то при условии, что на выходных вы не будете слишком усердствовать ножом и вилкой. И съедите не целую пиццу, а хотя бы только пару кусков.

В течение 5 рабочих дней на тарелке должно быть диетическое питание/фото freepik.com

Что можно есть в будние дни

В основе диеты лежит так называемое средиземноморское меню. Рекомендуется употреблять крупы, овощи, фрукты, оливковое масло, орехи, кисломолочные продукты, постное мясо, морепродукты, яйца. Главное правило — следить за размером порций и не злоупотреблять углеводами (мучное, картошка, рис). Чтобы определить свою суточную дозу того или иного продукта, подсчетом калорий заниматься не придется. Ориентиры будут такими:

порция мяса, рыбы, птицы или нежирного творога может быть размером с колоду карт;

порция крупы в готовом виде по объему будет с обычный теннисный мяч;

овощи должны помещаться в пространство двух кулаков;

ягоды, фрукты — не более одной чашки в день (или один средний плод);

орехи — одна горстка (30 г).

В день можно также употреблять столовую ложку растительного масла для заправки салата.

Завтрак

Преимущественно белковые: творог, яйца, каша с нежирным молоком, чай или кофе без сахара.

Обед

Половину обеденной тарелки должны занимать овощи, четверть — белки, еще четверть — нерафинированные углеводы (бурый рис, вареный или печеный картофель, цельнозерновые макароны). Можно съесть кусочек бездрожжевого или цельнозернового хлеба.

Ужин

Белки и овощи. Допускается два перекуса (полдник и поздний ужин), во время которых можно съесть горстку орехов, грейпфрут, выпить нежирный йогурт или какао.

На выходных можно позволить себе любимые лакомства/фото freepik.com

Меню на весь день

Завтрак: яичница (4 белка + 1 желток), половинка грейпфрута или стакан клубники, кофе с обезжиренным молоком.

Обед: салат из свежих овощей, запеченная в фольге рыба, кусочек цельнозернового хлеба, чай без сахара.

Полдник: горячий шоколад с подсластителем.

Ужин: куриное филе с овощами, приготовленными на пару.

Второй ужин: стакан нежирного йогурта.

Согласно указаниям автора диеты, худеющие должны также принимать натуральные биодобавки для похудения, а вместо сахара использовать подсластитель — например, сироп агавы или мед. Ускорят процесс похудения и физические нагрузки. Но вместо похода в зал Ривас рекомендует отдать предпочтение быстрой ходьбе, еще лучше — бытовой зарядке: уборке дома или мойке авто. Важное правило: обязательно выпивайте в день не менее 1,5 л воды. Через пять дней такого рациона наступают читтинг-выходные.

Вам будет также интересно почитать:

Безлактозная диета: меню на один день

Как не сорваться с диеты: советы бывалых