Читайте о пользе сочного фрукта, а также о том, кому стоит отказаться от груш

Август-сентябрь – время сбора вкусных и сочных груш. Многие даже не подозревают, насколько полезна груша, порой отказываясь от нее. Мы решили рассказать о полезных свойствах груши и о том, кому все же стоит отказаться от ароматных и вкусных плодов.

Польза груши

Пищеварительная система. В груше содержится большое количество клетчатки, что делает ее особо полезной для пищеварения и микрофлоры кишечника. Груша очень полезна при запорах и облегчает опорожнение. Еще одна польза – снижение уровня вредного холестерина.

В груше содержится большое количество клетчатки, что делает ее особо полезной для пищеварения и микрофлоры кишечника. Груша очень полезна при запорах и облегчает опорожнение. Еще одна польза – снижение уровня вредного холестерина. Сердечно-сосудистая система. В кожуре груши содержатся флавоноиды, ягода также богата антиоксидантами. Первые – полезны для сосудов, улучают качество эритроцитов и свертывание крови, а вторые – отличная профилактика болезней сердечно-сосудистой системы.

В кожуре груши содержатся флавоноиды, ягода также богата антиоксидантами. Первые – полезны для сосудов, улучают качество эритроцитов и свертывание крови, а вторые – отличная профилактика болезней сердечно-сосудистой системы. Мочеполовая система. В груше содержатся растительные волокна, которые помогают выводить желчь, а также арбутин – вещество нужное для борьбы с инфекциями мочеполовых путей. Кстати, груши также рекомендуют есть при болезнях печени.

В груше содержатся растительные волокна, которые помогают выводить желчь, а также арбутин – вещество нужное для борьбы с инфекциями мочеполовых путей. Кстати, груши также рекомендуют есть при болезнях печени. Женское здоровье. Груша также полезна и для женского здоровья благодаря содержащимся в ней флавоноидах и фолиевой кислоте. Первые – снижают риск развитися рака груди и яичников, а вторая – полезна во время беременности, поскольку укрепляет иммунитет ребенка и уменьшает вероятность выкидыша.

Груша также полезна и для женского здоровья благодаря содержащимся в ней флавоноидах и фолиевой кислоте. Первые – снижают риск развитися рака груди и яичников, а вторая – полезна во время беременности, поскольку укрепляет иммунитет ребенка и уменьшает вероятность выкидыша. Внешний вид. Груша также помогает оставаться молодыми и красивыми. Пищевые волокна, витамины С, К и медь помогают коже оставаться гладкой, замедляют старение и образование морщин. Если добавить грушу в маски и бальзамы, то волосы будут достаточно увлажненными и блестящими.

Кому нельзя есть груши

Несмотря на такое количество положительных свойств, есть люди, которым нельзя употреблять грушу.

Больные гастритом, колитом, c синдромом раздраженного кишечника и язвой желудка. Каменистые клетки из мякоти груш попадая в желудок могут вызывать раздражение слизистой, болевой эффект и послабление стула. Поэтому больным не стоит употреблять много груш особенно в период обострения болезни.

Каменистые клетки из мякоти груш попадая в желудок могут вызывать раздражение слизистой, болевой эффект и послабление стула. Поэтому больным не стоит употреблять много груш особенно в период обострения болезни. Больные диабетом. Поскольку в груше содержится много фруктозы, больным диабетом нельзя употреблять ни свежие, ни сушенные груши. Если не можете удержаться, то стоит проконсультироваться с врачом и выбрать кисло-сладки сорт.

Вам будет интересно почитать на Ivona: