Какие продукты помогут быстрее избавиться от лишнего веса?

Грейпфрут

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Сельдерей

Грейпфрут разгоняет обмен веществ и ускоряет метаболизм, благодаря тому, что понижает уровень гормона инсулина, который как раз способствует отложению жиров в лишние килограммы. Если есть грейпфрут просто так вам не нравится, попробуйте сделать из него свежевыжатый сок.

Среди продуктов, которые сжигают жир, сельдерей считается одним из самых действенных. Он улучшает обмен веществ, а также помогает насытить организм на долгое время, уменьшая чувство голода. Употребляйте его в салатах или в качестве закуски.

Ананас

Ананас ускоряет процессы метаболизма, налаживает обмен веществ, а также насыщает организм витаминами группы А и В. Самый полезный способ употреблять ананас, как и все другие фрукты, — в свежем виде. Консервированные варианты не несут большой пользы для организма, и, тем более, не помогают похудеть.

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