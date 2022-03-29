Первая зелень, которая появляется на столах украинцев - черемша, из которой можно приготовить множество полезных блюд - от соусов и заправок до салатов и полноценных блюд. Мы собрали лучшие рецепты

Черемшу можно уже собирать на лесных опушках (там, где это не запрещено законами военного времени), либо купить у бабушек на стихийных рыночках - от 30 грн пучок. Растение можно есть полностью - и стебель и зеленую сочную листву, которая пахнет чесноком и является его дальним родственником.

Что такое черемша?

Черемша это дикий родственник чеснока - многолетнее луковичное растение, которое начинает появляться небольшими побегами в феврале, цветет в апреле, а семена дает примерно в июне. Черемша обязательный ингредиент в весеннем списке продуктов питания.

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Когда сезон дикого чеснока?

У дикого чеснока один из самых длинных сезонов среди дикорастущих растений. Маленькие побеги начинают появляться с середины февраля, а в конце марта растение уже можно собирать. Примерно в середине апреля распускаются красивые звездчатые цветы, которыми в Европе принято украшать салаты. Когда цветы отцветают - листья становятся горькими. Семена также можно есть сырыми или маринованными, как каперсы.

Где растет черемша?

Настоящий кладезь витаминов и первая зелень, которую любят все украинцы shutterstock

Дикий чеснок растет на краю влажного леса, у ручьев. Нередко можно найти целые овраги, устланные его зелеными листьями.

Как выглядит дикий чеснок?

Дело не в том, как выглядит дикий чеснок, а в том, как он пахнет - у него безошибочно узнаваемый мягкий чесночно-луковый запах. В полном цвету растение имеет темно-зеленые, широкие, заостренные листья, единственный цветущий стебель.

Какая часть черемши съедобна?

Все растение съедобно в сыром и вареном виде. Ранние побеги используют для салатов салатов, взрослые листья можно нарезать и съедать сырыми или приготовленными, как шпинат, стебель можно как замену лука, а цветы служат прекрасным гарниром. Стручки и семена добавляют в салаты, а еще их можно замариновать, как каперсы.

Настоящий кладезь витаминов и первая зелень, которую любят все украинцы shutterstock

Как лучше всего хранить черемшу?

Собранный черемшу лучше хранить в прохладном и темном месте, идеально подойдет пластиковый пакет или контейнер для салатов в холодильнике. Собранные листья черемши могут храниться в течение 3-4 дней, но цветы лучше всего использовать в тот же день, когда их собирают.

Как лучше всего приготовить черемшу?

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Обязательно промойте черемшу в холодной воде. Молодые листья, цветы и стебли можно просто добавлять в салаты. Более крупные листья можно тушить, как шпинат, или готовить из них масло, соус песто или заправку.

То, что растет вместе - идеально сочетается вместе. Так что дикий чеснок может сочетаться и с другими весенними ингредиентами, такими как баранина, форель, лосось и молодой картофель.

Песто из черемши

Настоящий кладезь витаминов и первая зелень, которую любят все украинцы shutterstock

Один из самых популярных вариантов дикого чеснока - превратить его в очень острый соус песто. Смешайте листья черемши с пармезаном, чесноком, лимоном и кедровыми орехами, чтобы получилась грубая паста. Этот простой домашний песто хранится в холодильнике в течение двух недель, он идеально сочетается с макаронами, может быть заправкой для салатов, супов, подходит к рыбными блюдами.

Суп из черемши и крапивы.

Настоящий кладезь витаминов и первая зелень, которую любят все украинцы shutterstock

В этом ярком овощном супе используется не один, а два растения - дикий чеснок и крапива. Они появляются примерно в одно и то же время и в сочетании создают удивительную комбинацию. Добавьте их к нарезанным кубиками овощам, проварите и вы получите питательный нежирный суп с сезонными нотками.

Масло с черемшой.

Настоящий кладезь витаминов и первая зелень, которую любят все украинцы shutterstock

Все, что вам нужно, это пучок дикого чеснока, сливочного масла и щепотка морской соли - разомните их вместе, затем охладите и заморозьте. Храниться такое масло может до месяца. Такое масло универсально - используйте его для приготовления чесночного хлеба , картофеля в мундире, а также для мяса и рыбы.

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