Питаться правильно легко, главное, придерживаться нескольких принципов

Правильное питание — одно из главных правил для тех, кто хочет быть здоровым, красивым и подтянутым. Именно правильное питание поможет избежать проблем со здоровьем в будущем и сэкономить деньги на врачах, ну и конечно сбалансированное меню — отличная профилактика многих заболеваний. Как сделать свое питание правильным, сколько раз в день есть и что употреблять в пищу — читайте на Ivona.

Принципы правильного питания: ТОП-8

Считайте калории. Многие люди набирают лишние килограммы, из-за того, что употребляют больше калорий, чем тратят. Создать правильное меню, чтобы вы наедались, но не переедали. В среднем, суточная потребность в калориях — 1500-2000. Подсчитайте, сколько калорий вы потребляете и уберите лишнее.

Многие люди набирают лишние килограммы, из-за того, что употребляют больше калорий, чем тратят. Создать правильное меню, чтобы вы наедались, но не переедали. В среднем, суточная потребность в калориях — 1500-2000. Подсчитайте, сколько калорий вы потребляете и уберите лишнее. Ешьте регулярно. В день нужно есть 3-5 раз. Если питаться реже, организм может воспринять такую ситуацию, как наступление голода, а значит начать накапливать жировые отложения. Перерыв между приемами пищи не должен превышать 5 часов, а последний прием пищи в день должен быть не ранее, чем за три часа до сна.

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Сделайте разнообразным питание. Чтобы еда приносила удовольствие, сделайте разнообразным рацион. Добавьте в свое меню полезные продукты: овощи, зелень, мясо, рыбу, орехи, молочные продукты, бобовые, хлеб из муки грубого помола, крупы из нешлифованного зерна, макароны из твердых сортов пшеницы, ягоды, фрукты. Обязательно употребляйте каждый день в пищу овощи и фрукты.

Чтобы еда приносила удовольствие, сделайте разнообразным рацион. Добавьте в свое меню полезные продукты: овощи, зелень, мясо, рыбу, орехи, молочные продукты, бобовые, хлеб из муки грубого помола, крупы из нешлифованного зерна, макароны из твердых сортов пшеницы, ягоды, фрукты. Обязательно употребляйте каждый день в пищу овощи и фрукты. Ограничьте количество сахара. Это не повод вовсе отказываться от сладостей, просто замените вредные продукты на полезные. Отдавай предпочтение натуральному мармеладу, зефиру, пастиле и сухофруктам.

Это не повод вовсе отказываться от сладостей, просто замените вредные продукты на полезные. Отдавай предпочтение натуральному мармеладу, зефиру, пастиле и сухофруктам. Откажитесь от полуфабрикатов и фастфуда. О том, что такие продукты не приносят пользы, вы, наверное, знаете. Но они еще и вредные: чтобы сделать их более вкусными, их дополнительно обрабатывают, добавляют ароматизаторы, усилители вкуса, они содержат более 30% «скрытых» жиров.

О том, что такие продукты не приносят пользы, вы, наверное, знаете. Но они еще и вредные: чтобы сделать их более вкусными, их дополнительно обрабатывают, добавляют ароматизаторы, усилители вкуса, они содержат более 30% «скрытых» жиров. Выбирайте правильные напитки. Магазинные соки и газировку стоит исключить из своего рациона, ведь в одном стакане газировки содержится до 10 чайных ложек сахара. А жажду такие напитки не утоляют. Поэтому, если хотите пить, выберите минеральную воду.

via GIFER

Составляйте меню на неделю. Это существенно сэкономит в будни время на размышления над вопросом: «Что приготовить на ужин», и ваш бюджет. Потому что, зная, что вы будете готовить, сможете покупать только то, что нужно.

Это существенно сэкономит в будни время на размышления над вопросом: «Что приготовить на ужин», и ваш бюджет. Потому что, зная, что вы будете готовить, сможете покупать только то, что нужно. Сервируйте стол для приема пищи. Приятная обстановка и красивая подача блюд создадут правильное настроение, вы сможете насладиться едой и съесть столько, сколько нужно. Ведь во время приема пищи на ходу, за просмотром фильмов или за ноутбуком можно съесть лишнего и даже этого не заметить.

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