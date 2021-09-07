Фитнес-тренер назвала основные правила питания для плоского живота.

Как убрать жир на животе: советы от Марины Боржемской instagram.com/uzelkova.marina

Известный украинский диетолог и фитнес-тренер Марина Боржемская продолжает делиться с подписчицами секретами похудения. На днях бывшая звезда проекта "Зважені та щасливі" опубликовала в Инстаграм пост, где рассказала, как убрать жир на животе.

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Боржемская объяснила, что основной причиной накопления жира в области живота является переедание. Также на фигуру влияют стрессы, неправильное питание, плохой сон и отсутствие занятий спортом.

"Лишние калории организм "запасает" на случай мороза и голодовки. Так как локально похудеть невозможно, накопленная жировая клетчатка держится до последнего, именно поэтому даже у стройных девушек остается животик", - написала Марина.

Фитнес-тренер назвала основные правила правильного питания, которые помогут вернуть плоский живот.

1. Для начала стоит раз и навсегда отказаться от фастфуда, замороженных полуфабрикатов, сахара и трансжиров.

2. Важно не просто создать временный дефицит калорий, а поменять свои пищевые привычки.

3. Лимонады и фруктовые соки лучше заменить на чистую воду и травяной чай, шоколад — на несладкие яблоки, а сложные латте и рафы — на черный кофе без сахара.

4. Еще один важный момент — клетчатка. Как только вы увеличите количество свежих овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов в рационе, чувство насыщения будет приходить гораздо быстрее, и вас будет меньше тянуть на быстрые углеводы.

5. Добавьте белок и займитесь спортом. Мышцы сжигают жир даже в состоянии покоя, поэтому высококачественные растительные белки и регулярные тренировки помогут быстрее получить подтянутое здоровое тело.

6. Ешьте медленно. Относитесь к приемам пищи с большим уважением: сервируйте стол, выбирайте свежие продукты, уделяйте достаточно времени.

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