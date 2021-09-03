Полезное смузи по рецепту Дженнифер Энистон
Популярная голливудская актриса Дженнифер Энистон неоднократно в интервью рассказывала, что уже длительное время придерживается правильного питания. И как видим, не зря, ведь ее вес давно не выходит за рамки 55 килограмм. На своей странице в Инстаграм 52-летняя кинозвезда решила поделиться с подписчиками рецептом любимого смузи, которым обожает завтракать.
Читайте также: ТОП-15 звезд, которые с легкостью садятся на шпагатДля приготовления смузи по рецепту Дженнифер Энистон понадобятся следующие ингредиенты:
- 1 чашка шоколадно-миндального молока
- Вишня и банан
- несколько капель стевии
- 1 стакан льда
Также по желанию к напитку можно добавить листья шпината, щепотку корицы, порошок матча, ложку миндального масла, а также порошки коллагена и антиоксидантов. Рецепт очень прост: нужно все ингредиенты хорошенько взбить в блендере, после чего перелить смузи в стакан.
Смотрите видеоинструкцию от Дженнифер Энистон:
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