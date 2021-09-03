Звезда «Друзей» поделилась рецептом идеального перекуса.

Популярная голливудская актриса Дженнифер Энистон неоднократно в интервью рассказывала, что уже длительное время придерживается правильного питания. И как видим, не зря, ведь ее вес давно не выходит за рамки 55 килограмм. На своей странице в Инстаграм 52-летняя кинозвезда решила поделиться с подписчиками рецептом любимого смузи, которым обожает завтракать.

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1 чашка шоколадно-миндального молока

Вишня и банан

несколько капель стевии

1 стакан льда⁣⁣

Для приготовления смузи по рецепту Дженнифер Энистон понадобятся следующие

Также по желанию к напитку можно добавить листья шпината, щепотку корицы, порошок матча, ложку миндального масла, а также порошки коллагена и антиоксидантов. Рецепт очень прост: нужно все ингредиенты хорошенько взбить в блендере, после чего перелить смузи в стакан.

Смотрите видеоинструкцию от Дженнифер Энистон:

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