Популярная голливудская актриса Дженнифер Энистон неоднократно в интервью рассказывала, что уже длительное время придерживается правильного питания. И как видим, не зря, ведь ее вес давно не выходит за рамки 55 килограмм. На своей странице в Инстаграм 52-летняя кинозвезда решила поделиться с подписчиками рецептом любимого смузи, которым обожает завтракать.

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Для приготовления смузи по рецепту Дженнифер Энистон понадобятся следующие ингредиенты

  • 1 чашка шоколадно-миндального молока 
  • Вишня и банан
  • несколько капель стевии
  • 1 стакан льда⁣⁣ 

Также по желанию к напитку можно добавить листья шпината, щепотку корицы, порошок матча, ложку миндального масла, а также порошки коллагена и антиоксидантов. Рецепт очень прост: нужно все ингредиенты хорошенько взбить в блендере, после чего перелить смузи в стакан.

Смотрите видеоинструкцию от Дженнифер Энистон:

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