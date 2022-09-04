Заставьте тренировки работать на вас, правильно питаясь!

Питание перед тренировкой: продукты, которые нужно есть перед походом в спортзал freepik.com

Встать с постели вовремя, чтобы потренироваться, достаточно сложно, если бы не вялость, преследующая нас во время упражнений. Это никому не принесет удовольствия от тренировки. К счастью, выбрав правильную пищу перед физическими упражнениями, вы можете превратить свою тренировку в то, что усердно работает на вас, а не наоборот. Все дело в том, чтобы дать вашему телу белок и углеводы, которые ему нужны, в нужное время.

От овсянки и бананов до кофе, мы собрали 5 питательных продуктов, которые вы можете съесть, прежде чем заняться спортом.

Овсянка

Если вы обращали внимание на уроки биологии в 8-м классе, то знаете, что углеводы — лучший источник энергии. Они распадаются на глюкозу, которая затем действует как топливо для нашего тела. Затем мышцы сохраняют эту глюкозу в виде гликогена, чтобы обеспечить прилив энергии, когда она нам нужна.

Овсянка проста в приготовлении, легко усваивается и сохраняет чувство сытости. Тем не менее, прелесть этого приготовления завтрака в том, что вы можете настроить рецепт по своему вкусу. Добавьте к овсу финики, мед, грецкие орехи, миндаль и даже сезонные фрукты.

Банан с арахисовой/миндальной пастой

Бананы являются сертифицированным суперпродуктом. Они богаты витаминами А, В, С и Е. Не говоря уже о таких минералах, как калий, цинк и железо. Съедая банан примерно за полчаса до тренировки, вы получите прилив энергии и избавитесь от вялой усталости, которую вы чувствуете на полпути.

Чтобы придать завтраку небольшую изюминку, вы можете покрыть ломтики банана арахисовой или миндальной пастой. Оба эти продукта не только хорошо дополняют фрукты, но также являются богатым источником белка и углеводов. Кроме того, давайте будем честными, нанесение арахисового или миндального лакомства на ломтики банана — это самое быстрое блюдо, которое вы можете приготовить.

Йогурт

Греческий йогурт — отличный источник кальция и белка. Вот почему наши матери заставляли нас съедать миску каждый день. Теперь это отличная закуска перед тренировкой. Йогурт также содержит небольшое количество натуральных сахаров, которые дают вам энергию и не раздражают желудок.

Как и овсянку, вы можете украсить свое блюдо так, как вам нравится. Немного сухофруктов, яблок и меда — вкуснейший завтрак за считанные секунды готов!

Яйца

Яйца — кладезь белка. Это делает их одним из самых идеальных продуктов для употребления перед тренировкой. Конечно, употребление только яичного белка может спасти вас от всех жиров, хранящихся в желтке, но, согласно исследованию, опубликованному в Американском журнале клинического питания, употребление всего яйца обеспечивает больше белка и способствует более высокому уровню восстановления мышц. Они низкокалорийны, напичканы белком и богаты различными витаминами.

Не забывайте есть яйца за час или два до тренировки. Таким образом, ваша система может сосредоточиться на помощи вашим мышцам, а не на пищеварении.

Кофе

В те дни, когда вы уверены, что не проедете последний круг своего забега, кофе здесь для вас. Кофеин не только выводит нашу систему из хронического сонливого состояния, но и увеличивает мышечную выносливость и делает вас более сосредоточенными. Фактически, исследование, опубликованное Университетом Иллинойса, показало, что кофеин, потребляемый за час до 30-минутной тренировки, снижает уровень воспринимаемой участниками мышечной боли.

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