Названы продукты, которые особенно ценны осенью

Читайте также: Марина Боржемская рассказала, как укрепить организм, практически не двигаясь

Известный фитнес-тренер и диетолог Марина Боржемская поделилась списком осенних продуктов, которые принесут пользу организму. На своей странице в Инстаграм она опубликовала пост, в котором назвала полезные овощи и фрукты, которые особенно ценны осенью.

«Делюсь с вами несколькими вкусными и полезными овощами и фруктами, которые особенно ценны осенью. Сохраняйте, чтобы питаться не только вкусно, но и осознанно, понимая всю пользу пищи», – подписала публикацию она.

ТОП-5 продуктов на осень от Марины Боржемской

Читайте также: ТОП-5 фильмов для просмотра осенним вечером от Марины Боржемской Груши

В груше содержатся витамины А, В1, В2, С, Е, а также железо, медь, йод, цинк, фосфор, кальций, магний и натрий. Груша известна высоким содержанием фолиевой кислоты, которая превосходит даже черную смородину. Ваше пищеварение улучшится с грушами. Все благодаря тому, что груши – особенно твердые их сорта – очень богаты пищевыми волокнами и полифенолами, мягко стимулирующими работу кишечника.

Груши pixabay

Читайте также: Как бороться с осенней хандрой: советы Марины Боржемской Тыква

Тыква поможет при атеросклерозе и подагре, простатите и гипертонии, болезнях почек и печени, при кожных заболеваниях, при артритах и анемиях, кашле и ОРВИ, укрепит сосуды и оздоровит сердце. Тыква способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Она хорошо усваивается организмом и при этом выводит из него вредные вещества.

Тыква pixabay

Читайте также: Секрет счастья: ТОП-5 физических нагрузок от Марины Боржемской Баклажан

Баклажан – продукт низкокалорийный, но содержит витамины группы В, витамин С, РР и каротин, а также такие необходимые организму минеральные вещества, как калий, железо, кальций, магний, натрий и фосфор. Баклажаны препятствуют образованию холестерина.

Баклажан способствует кроветворению, что полезно для женщин в положении и для людей, страдающих анемией. Баклажан способен привести в норму повышенное давление.

Баклажаны pixabay

Читайте также: Как накачать стальной пресс: ТОП-7 упражнений от Марины Боржемской Яблоки

В яблоках есть пектин – это один из компонентов клетчатки. Он содержится не только в мякоти, но и в кожуре, мягко очищает кишечник и выводит из организма токсины.

В яблоках содержатся витамины A, С, В1, В2, РР и Е, а также магний, фосфор, йод, железо, селен, калий, кальций и цинк. В совокупности они придают нам жизненных сил, помогают справляться со стрессовыми ситуациями, улучшают работу мозга и укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Яблоки pixabay

Читайте также: Как убрать жир на животе: советы Марины Боржемской Сельдерей

Сельдерей богат клетчаткой и эфирными маслами, а также витаминами А, Е, К и витаминами группы В. Употребления сельдерея в пищу повышает жизненный тонус организма, устраняет сонливость и апатию, ускоряет выведение токсичных веществ.

Способен улучшать работу мозга и оказывать на организм успокоительное действие, но при этом помогает при апатии и сонливости.

Сельдерей pixabay

Вам будет интересно почитать на Ivona: