Супермодель позировала голой в горах

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Известная бразильская модель Алессандра Амбросио порадовала поклонников новым снимком в стиле «ню». 40-летняя звезда модельного бизнеса опубликовала на своей странице в Инстаграм голое фото, которым восхитила поклонников.

На кадре видно, как знаменитость лежит на животе без одежды на фоне гор, демонстрируя безупречную фигуру.

«Калифорния мечтает», – подписала лаконично фото она.

За несколько часов публикация набрала 30 тысяч лайков и сотни комментариев, в которых подписчики восхитились красотой модели.

«Чистая элегантность», «Идеальная», «Самая красивая и сексуальная женщина во всех вселенных», «Разрушительная красотка», «Я мечтаю быть твоей мечтой», «Королева красоты».

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