Алессандра Амбросио полностью обнажилась для Instagram: фото
Супермодель позировала голой в горах
Читайте также: Роскошь в чистом виде: Алессандра Амбросио в невероятном изумрудном платьеИзвестная бразильская модель Алессандра Амбросио порадовала поклонников новым снимком в стиле «ню». 40-летняя звезда модельного бизнеса опубликовала на своей странице в Инстаграм голое фото, которым восхитила поклонников.
На кадре видно, как знаменитость лежит на животе без одежды на фоне гор, демонстрируя безупречную фигуру.
«Калифорния мечтает», – подписала лаконично фото она.
За несколько часов публикация набрала 30 тысяч лайков и сотни комментариев, в которых подписчики восхитились красотой модели.
«Чистая элегантность», «Идеальная», «Самая красивая и сексуальная женщина во всех вселенных», «Разрушительная красотка», «Я мечтаю быть твоей мечтой», «Королева красоты».
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