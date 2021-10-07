ТОП-5 фильмов для просмотра осенним вечером от Марины Боржемской
Читайте также: Кинопремьеры октября в Украине: 5 фильмов, которые нельзя пропуститьИзвестный украинский фитнес-тренер и диетолог Марина Боржемская поделилась подборкой фильмов для осеннего просмотра. На своей странице в Инстаграм она опубликовала пост, в котором назвала пятерку красивых фильмов, которые нужно посмотреть в осеннем сезоне.
ТОП-5 романтических фильмов от Марины Боржемской
Читайте также: Обнять и плакать: 5 фильмов, чтобы смириться с осенней хандрой
Читайте также: Обнять и плакать: 5 фильмов, чтобы смириться с осенней хандройВлюбись в меня, если осмелишься
Захватывающая история дружбы, которая переросла в любовь, а возможно и всегда была ею. Азарт главных персонажей становится смыслом их жизни, а эта картина – отличным завершением осеннего вечера. Теплая цветокоррекция, художественные кадры и печаль, которая сменяется счастьем — мелодрама в лучшем своем проявлении.
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Читайте также: ТОП-7 документальных фильмов от Ольги ФреймутМежду небом и землей
Осень играет не главную роль в этом фильме – деревья еще зеленые, но вечерние виды Нью-Йорка, ночные огни и трогательная история любви погружают зрителя в теплую атмосферу. Это добрый и по-хорошему наивный фильм о романе, который происходит вне сезонов и вне земных правил.
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Читайте также: ТОП-5 лучших фильмов независимой УкраиныСладкий ноябрь
Невероятная история любви, которая свалилась на голову рекламного агента Нельсона Мосса в лице случайной знакомой Сары Дивер. Она научила его жить по-настоящему, ценить момент и людей. Все это на фоне невероятного осеннего города.
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Читайте также: Заглянуть страху в глаза: ТОП-5 фильмов о террористахПолночь в Париже
Мечтательная и фантазийная картина Вуди Аллена. Если вы, как и главный герой фильма, любите Париж 1920-х годов, творчество Фицджеральда, Хемингуэя и Дали, эта история составит вам идеальную компанию на вечер. А почему этот фильм можно назвать одним из самых красивых, вы поймете с первых кадров.
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Читайте также: ТОП-10 голливудских фильмов, где упоминается УкраинаАнглийский пациент
Вторая мировая война близится к концу. Медсестра присматривает за обожженным летчиком, сбитым над Сахарой. Кто он – остается тайной. Медленно угасая, он воскрешает в памяти свой страстный роман с замужней женщиной.
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