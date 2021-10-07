Узнайте, какие фильмы любит фитнес-тренер

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Известный украинский фитнес-тренер и диетолог Марина Боржемская поделилась подборкой фильмов для осеннего просмотра. На своей странице в Инстаграм она опубликовала пост, в котором назвала пятерку красивых фильмов, которые нужно посмотреть в осеннем сезоне.

ТОП-5 романтических фильмов от Марины Боржемской

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Захватывающая история дружбы, которая переросла в любовь, а возможно и всегда была ею. Азарт главных персонажей становится смыслом их жизни, а эта картина – отличным завершением осеннего вечера. Теплая цветокоррекция, художественные кадры и печаль, которая сменяется счастьем — мелодрама в лучшем своем проявлении.

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Осень играет не главную роль в этом фильме – деревья еще зеленые, но вечерние виды Нью-Йорка, ночные огни и трогательная история любви погружают зрителя в теплую атмосферу. Это добрый и по-хорошему наивный фильм о романе, который происходит вне сезонов и вне земных правил.

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Невероятная история любви, которая свалилась на голову рекламного агента Нельсона Мосса в лице случайной знакомой Сары Дивер. Она научила его жить по-настоящему, ценить момент и людей. Все это на фоне невероятного осеннего города.

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Мечтательная и фантазийная картина Вуди Аллена. Если вы, как и главный герой фильма, любите Париж 1920-х годов, творчество Фицджеральда, Хемингуэя и Дали, эта история составит вам идеальную компанию на вечер. А почему этот фильм можно назвать одним из самых красивых, вы поймете с первых кадров.

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Вторая мировая война близится к концу. Медсестра присматривает за обожженным летчиком, сбитым над Сахарой. Кто он – остается тайной. Медленно угасая, он воскрешает в памяти свой страстный роман с замужней женщиной.

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