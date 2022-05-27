Как похудеть за две недели: ТОП-3 диеты
Конечно, лучшее похудение – это здоровое питание и спорт. Только так лишние килограммы уйдут навсегда и ты сможешь сохранить здоровье. Но этот способ требует времени и настоящей силы воли. Хочешь быстрого результата? Тогда вооружись идеями от трех звезд из нашей статьи. И не забудь проконсультироваться с врачом перед тем, как садиться на диету, ведь здоровье важнее, чем красота.
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Украинская певица Мария Бурмака предпочитает сбрасывать вес соблюдая японскую бессолевую диету, которая позволяет исполнительнице за 13 дней похудеть на 7-10 килограммов:
День первый
Завтрак: черный кофе. Обед: 2 яйца вкрутую, 270 г салата из свежей капусты, заправленной растительным маслом, стакан томатного сока. Ужин: 120 г жареной или вареной рыбы.
День второй
Завтрак: черный кофе, сухарик. Обед: 120 г жареной или вареной рыбы, 270 г овощного салата с растительным маслом. Ужин: 100 г вареной говядины, стакан кефира.
День третий
Завтрак: черный кофе, сухарик. Обед: 1 большой жареный кабачок в растительном масле. Ужин: 2 яйца вкрутую, 200 г вареной говядины, 270 г салата из свежей капусты, заправленной растительном маслом.
День четвертый
Завтрак: черный кофе. Обед: 1 сырое яйцо, салат из 3 больших вареных морковок, заправленный растительным маслом, 15 г твердого сыра. Ужин: 150-240 г фруктов.
День пятый
Завтрак: 270 г салата из сырой моркови, заправленный соком лимона. Обед: 120 г жареной или вареной рыбы, стакан томатного сока. Ужин: 150-240 г фруктов.
День шестой
Завтрак: черный кофе. Обед: 200 г вареной курицы, 270 г салата из свежей капусты или моркови. Ужин: 2 яйца вкрутую, стакан морковного фреша с растительным маслом.
День седьмой
Завтрак: чай. Обед: 200 г вареной говядины, фрукты – 150-240 г. Ужин: что хочешь из ужинов, кроме 3-го дня.
На восьмой день начинаем соблюдать диету в обратном порядке – повторяем меню 6-го дня. На девятый день повторяем меню 5-го дня. На десятый – меню 4-го дня и тд. В последний день диеты – тринадцатый повторяем меню 1-го дня.
Диета Майи Плисецкой, знаменитой российской балерины, предполагает похудение на 8-10 килограммов за 2 недели. Во время соблюдения данной системы похудения нужно придерживаться такого меню:
- Завтрак: 1 чашка овсянки.
- Обед: 1 чашка овощного супа, 1 миска салата.
- Ужин: 1 стакан риса, 1 чашка салата, жареный лосось.
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