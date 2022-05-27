Лето уже на пороге, а ты так и не смогла сбросить лишние килограммы? Мы предлагаем тебе три эффективные диеты.

Как похудеть за две недели: ТОП-3 диеты pixabay.com

Конечно, лучшее похудение – это здоровое питание и спорт. Только так лишние килограммы уйдут навсегда и ты сможешь сохранить здоровье. Но этот способ требует времени и настоящей силы воли. Хочешь быстрого результата? Тогда вооружись идеями от трех звезд из нашей статьи. И не забудь проконсультироваться с врачом перед тем, как садиться на диету, ведь здоровье важнее, чем красота.

Как похудеть за две недели: ТОП-3 диеты facebook.com/maria.burmaka

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Украинская певица Мария Бурмака предпочитает сбрасывать вес соблюдая японскую бессолевую диету, которая позволяет исполнительнице за 13 дней похудеть на 7-10 килограммов:

День первый

Завтрак: черный кофе. Обед: 2 яйца вкрутую, 270 г салата из свежей капусты, заправленной растительным маслом, стакан томатного сока. Ужин: 120 г жареной или вареной рыбы.

День второй

Завтрак: черный кофе, сухарик. Обед: 120 г жареной или вареной рыбы, 270 г овощного салата с растительным маслом. Ужин: 100 г вареной говядины, стакан кефира.

День третий

Завтрак: черный кофе, сухарик. Обед: 1 большой жареный кабачок в растительном масле. Ужин: 2 яйца вкрутую, 200 г вареной говядины, 270 г салата из свежей капусты, заправленной растительном маслом.

День четвертый

Завтрак: черный кофе. Обед: 1 сырое яйцо, салат из 3 больших вареных морковок, заправленный растительным маслом, 15 г твердого сыра. Ужин: 150-240 г фруктов.

День пятый

Завтрак: 270 г салата из сырой моркови, заправленный соком лимона. Обед: 120 г жареной или вареной рыбы, стакан томатного сока. Ужин: 150-240 г фруктов.

День шестой

Завтрак: черный кофе. Обед: 200 г вареной курицы, 270 г салата из свежей капусты или моркови. Ужин: 2 яйца вкрутую, стакан морковного фреша с растительным маслом.

День седьмой

Завтрак: чай. Обед: 200 г вареной говядины, фрукты – 150-240 г. Ужин: что хочешь из ужинов, кроме 3-го дня.

На восьмой день начинаем соблюдать диету в обратном порядке – повторяем меню 6-го дня. На девятый день повторяем меню 5-го дня. На десятый – меню 4-го дня и тд. В последний день диеты – тринадцатый повторяем меню 1-го дня.

Диета Майи Плисецкой, знаменитой российской балерины, предполагает похудение на 8-10 килограммов за 2 недели. Во время соблюдения данной системы похудения нужно придерживаться такого меню:

Завтрак: 1 чашка овсянки.

Обед: 1 чашка овощного супа, 1 миска салата.

Ужин: 1 стакан риса, 1 чашка салата, жареный лосось.

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Между приемами пищи можно съедать 1 овощ и 1 фрукт. Пить очень много воды. Нельзя есть яйца, мясо, помидоры, картофель, молочные продукты, шоколад. Рыба – лишь изредка. Брокколи, овес, ячмень и чечевица приветствуются.

Балерина утверждает, что такая диета помогает сбросить 8-10 кг за 2 недели. Через 2 месяца она советует для закрепления полученного результата повторить диету.

Как похудеть за две недели: ТОП-3 диеты fotobank.ru