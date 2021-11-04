Как называется лекарство от коронавируса и где больных будут им лечить?

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Пандемия коронавируса в мире не утихает, и единственным способом снизить ее темпы медики называют вакцинацию. Хоть вакцины от COVID-19 уже давно применяются, лекарство от коронавирусной инфекции до сих пор не было. Хотя сегодня в Великобритании одобрили использование экспериментального препарата от американского фармацевтического гиганта Merck для перорального противовирусного лечения COVID-19 у взрослых. Что это за лекарство и в чем особенности лечения, рассказали в Washington Post.

Лекарство от коронавируса: как называется

В Великобритании для лечения коронавирусной инфекции у взрослых могут использовать молнупиравир. Эксперты считают, что при повсеместном использовании это лекарство может иметь большой потенциал для борьбы с пандемией коронавируса. Ведь таблетки легко принимать, производить и хранить, что делает их полезными особенно для стран с низким и средним уровнем дохода и слабой инфраструктурой.

«Мы будем и впредь стремиться к тому, чтобы как можно быстрее доставить молнупиравир пациентам по всему миру», — говорится в заявлении президента Merck Роберта М. Дэвиса.

В компании, кстати, заявили, что подадут заявки и в другие регулирующие органы, такие как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и Европейское агентство по лекарственным средствам.

Таблетки от коронавируса: что нужно знать о лечении молнупиравиром

Лекарство разработали в Университете Эмори компании Merck и Ridgeback Biotherapeutics. Согласно данным фармацевтов, в глобальном клиническом испытании таблетка сократила количество госпитализаций и смертей почти вдвое среди взрослых пациентов с коронавирусом из группы повышенного риска с диагнозом от легкой до умеренной степени тяжести.

Регулирующий орган Великобритании одобрил использование этого лекарства у людей старше 60 лет или у которых есть хотя бы один другой фактор, который подвергает их риску развития COVID-19 в тяжелые заболевания, такие как ожирение и сердечные заболевания. Агентство сочло это «безопасным и эффективным» для снижения риска после «тщательной проверки».

Как работают таблетки молнупиравир?

Таблетки блокируют фермент, необходимый коронавирусу для воспроизводства ДНК. Это предотвращает его размножение, поддерживая низкий уровень вируса в организме и, следовательно, снижает тяжесть заболевания. Исследования показали, что лекарство наиболее эффективно на ранней стадии инфицирования. Его рекомендуют принимать как можно скорее после положительного результата теста на COVID-19, но не позднее пяти дней после появления симптомов.

Отметим, что производить лекарство от коронавирусной инфекции будут помимо американской компании и индийские производители, ведь фирма согласилась поделиться своей лицензией на таблетки. Это позволить расширить производство и даст доступ к более чем 100 странам с низким и средним уровнем доходов.

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