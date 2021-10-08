Всемирная организация здравоохранения официально дала определение постковидному синдрому

Постковидный синдром: что это такое depositphotos.com

У некоторых людей, коронавирусная инфекция не заканчивается после получения негативного результата теста, а еще некоторое время они ощущают себя не полностью здоровыми. Со временем врачи начали называть такое состояние постковидным синдромом. А недавно и Всемирная организация здравоохранения официально дала определение такому состоянию.

Что такое постковидный синдром?

Состояние после перенесения коронавирусной инфекции испытывают около 20% переболевших, симптомы могут держатся около 3 месяцев. Чтобы сформулировать определение постковидного синдрома ВОЗ опросила несколько сотен пациентов с разных стран мира.

«Постковидное состояние встречается у пациентов, которые перенесли инфекцию SARSCoV-2. Симптомы этого состояния обычно держатся около трех месяцев с начала заболевания COVID-19 и не могут быть объяснены другими диагнозами», — пишет ВОЗ.

Постоковидный синдром: симптомы

Наиболее частыми симптомами постковидного синдрома являются следующие:

Повышенная утомляемость

Нехватка дыхания

Когнитивные расстройства

Также в ВОЗ отмечают, что возможны и другие симптомы, которые мешают повседневному функционированию.

Когда возникают симптомы постковидного синдрома? Симптомы могут возникнуть, как во время болезни, так и после выздоровления от коронавируса. В течение всего периода они могут усиливаться или ослабевать.

ВОЗ также заверили, что изучение постковидного синдрома будет продолжаться.

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