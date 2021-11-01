У вакцинации от COVID-19 есть несколько противопоказаний

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Уже в половине регионов Украины действуют ограничения «красной» зоны карантина, прежде всего такие ограничения касаются невакцинированных украинцев. В тоже время вакцинированные могут пользоваться общественным транспортом, посещать рестораны и кафе, как и раньше. В связи с этим многие украинцы решились вакцинироваться. Процесс вакцинации в Украине происходит довольно медленно, у людей возникает много вопросов, на которые не всегда находят ответы. Поэтому в Министерстве здравоохранения Украины решили озвучить противопоказания к вакцинации от COVID-19. На самом деле их не так много, как многие думают.

Противопоказания к вакцинации от любого заболевания бывают постоянными (имеющими пожизненный характер) и временными, которые исчезают со временем.

В Минздраве отмечают, что единственным пожизненным противопоказанием к прививке вакциной является анафилактическая реакция на первую дозу этой вакцины. В случае такой реакции пациенту придется делать вторую дозу другой вакциной. Также если у человека есть аллергия на один из компонентов вакцины, медики советуют прививаться другой вакциной.

Временные противопоказания к вакцинации от COVID-19:

Острые заболевания с повышением температуры свыше 38°C. Вакцинация может быть проведена после выздоровления и при отсутствии признаков острой болезни. Справка выдается сроком до 2 недель от начала заболевания.

Лечение моноклональными антителами или реконвалесцирующей плазмой. Вакцинацию можно проводить через 90 дней после окончания курса терапии. Срок действия справки — 3 месяца.

Введение вакцин против других инфекционных заболеваний. Вакцинация COVID-19 должна быть проведена через 14 дней после введения вакцины против других инфекционных болезней (за исключением инактивированной вакцины против гриппа, которую можно вводить одновременно с антиковидной вакциной в разные руки). В промежутке между первой и второй дозой вакцины против COVID-19 могут быть введены другие вакцины с соблюдением 14-дневного интервала. Срок действия справки — 14 дней.

Проба с туберкулином или анализ крови туберкулезом (IGRA). В случае необходимости провести пробу с туберкулином или IGRA ее следует провести и интерпретировать перед проведением вакцинации или отложить по меньшей мере на 4 недели после проведения вакцинации против COVID-19. Вакцинация COVID-19 может быть осуществлена в любое время после завершения всех этапов пробы с туберкулином. Срок действия справки — до завершения оценки пробы/IGRA.

COVID-19 в анамнезе. Вакцинация может быть отсрочена на 3 месяца со времени течения COVID-19 или осуществлена не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19 методом ПЦР/определения антигена вируса SARS-CoV-2. Если человек заболел ковидом после получения первой дозы антиковидной вакцины, вторая доза может быть введена в соответствии с утвержденными схемами вакцинации конкретных вакцин, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19. Срок действия справки — до 3-х месяцев.

В некоторых случаях предназначена вакцинация с предосторожностью. В таких случаях решение о вакцинации принимает врач, учитывая преимущества над рисками от прививки.

Онкологическое заболевание. Вакцинация против COVID-19 с онкопатологией является приоритетной. При ее осуществлении следует соблюдать соответствующие рекомендации НТГЭИ. Аутоиммунное заболевание. Пациенты, которые проходят лечение препаратом “Ритуксимаб”, должны отложить вакцинацию не менее чем на 4 недели после последней дозы препарата. Лица с иммунодефицитом. Имеющихся в настоящее время данных недостаточно для оценки эффективности и рисков вакцины для лиц с тяжелыми иммунодефицитными состояниями. Учитывая, что вакцина не является живой, а лица с иммунодефицитом имеют более высокий риск тяжелой болезни и смерти от COVID-19, они могут быть вакцинированы.

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