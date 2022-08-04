Узнайте, как похудеть быстро и безболезненно для организма

Вопрос, как похудеть быстро и эффективно на 5, 10 или даже 20 килограмм, становится все более актуальным с приближением теплых деньков. При этом многие из женщин ради потери лишнего веса совершенно не готовы жертвовать собой и страдать от недоедания и изнуряющего чувства голода. Выход есть! Благодаря тщательно продуманному шведскими диетологами рациону, вы не будете чувствовать себя голодной и сможете похудеть на семь килограммов за неделю. Как похудеть быстро на шведской диете, вам расскажет Ivona.

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Врачи-диетологи многих стран не на шутку обеспокоены актуальностью проблемы избыточного веса, так как численность людей с подобными проявлениями стремительно растет. По отдельности специалисты разрабатывают всевозможные диеты для похудения, и особый свой вклад в этой области внесли диетологи Швеции. Они разработали краткосрочный, но весьма эффективный курс похудения.

Отличительной чертой шведской системы похудения является тщательно продуманный рацион питания (белковый). Основными потребляемыми продуктами должны быть яйца, рыба, молоко, гречка, фрукты и, как ни странно, картофель. Нужно отметить, что именно его большая часть существующих диет категорически запрещает! Также допустимо употребление куриного мяса, однако, в небольших количествах.

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Благодаря такому рациону данная диета отлично сбалансирована и легко переносима. Это значит, что ожидаемого чувства голода можно будет избежать, следовательно, организм не будет подвержен стрессу. Именно перенесенный во время диеты стресс является причиной быстрого возврата килограммов на прежнее место, причем в утроенном объеме. Поэтому результаты похудения на шведской диете будут долгосрочными.

Почему потерянный вес возвращается? Потому что при несбалансированном питании (как, например, при монодиетах) организм постоянно нуждается в пище, а раз вдоволь он не может насытиться, начинает каждый потребленный продукт откладывать про запас, то есть перерабатывать его в жир! Таким образом, после диеты даже при правильном питании вся еда прямиком уходит в закрома.

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Шведская диета:

Еще одним немаловажным достоинством шведской диеты является отсутствие необходимости в дополнительном насыщении организма витаминами и минералами. Дело в том, что за счет замены жирных (вредоносных) продуктов белковыми, а также общего запрета на сладкое и мучное, происходит самоочищение организма от шлаков, что особенно важно для правильного функционирования организма и удержания нормальной массы тела.

Первый день

Завтрак: гречка на воде, 250 грамм молока.

Обед: овощной салат из сладкого перца, помидор, лука репчатого, 100 грамм твердого сорта сыра, стакан молока.

Ужин: отварная свекла со сметаной минимальной жирности, отварной картофель, кусочек хлеба.

Второй день

Завтрак: гречка на воде, 250 грамм молока.

Обед: 150 грамм салата из свежих зеленых овощей, отварная картошка - 2 средних клубня, порция отварной нежирной рыбы.

Ужин: чашка молока, 2 яйца вкрутую, порция салата с репчатым луком и свежей капустой, заправленной минимальным количеством подсолнечного масла.



Третий день

Завтрак: 60 грамм твердых сортов сыра, кусок хлеба, 250 грамм молока.

Обед: стакан натурального сока из яблок, кусочек жареной курицы без кожи и жира, 100 грамм салата из любых овощей.

Ужин: чашка молока, 2 яйца вкрутую, порция салата с репчатым луком и свежей капустой, заправленной минимальным количеством подсолнечного масла.



Четвертый день

Завтрак: 2 большие гренки, 250 грамм яблочного сока.

Обед: фрукты на выбор 200 грамм, кусок постного мяса, 100 грамм гречневой каши на воде.

Ужин: стакан молока, 100 грамм рисовой каши на воде, салат из помидор, репчатого лука с подсолнечным маслом - 250 грамм.

Пятый день

Завтрак: 100 грамм чистого йогурта, небольшой апельсин.

Обед: 100 грамм вареной картошки, стакан чая без сахара, небольшая котлета из мяса.

Ужин: стакан яблочного натурального сока, фрукты по желанию, 150 грамм клубники.



Шестой день

Завтрак: 250 грамм молока, гречка на воде.

Обед: яблоко, апельсин, отварное мясо без жира, картофель вареный - 150 грамм.

Ужин: рис вареный - 100 грамм, салат из овощей с маслом подсолнечным.



Седьмой день

Завтрак: молоко - 250 грамм, 150 грамм гречневой каши на воде.

Обед: апельсиновый сок - 250 грамм, вареный картофель - 100 грамм, апельсин и яблоко.

Ужин: 250 грамм яблочного сока, кусок ржаного хлеба, мясная отбивная, салат из овощей.

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