Мотивация

Напишите список классных идей, которые сможете воплотить в жизнь после похудения. Это может быть красивая одежда или поход в СПА, а может вы захотите себя поздравить велосипедом или другой полезной вещью. Такой простой способ поможет вашему мозгу вырабатывать дофамин — гормон позитивной мотивации, а именно это делает любые цели выполнимыми.

Никаких резких движений

Самой распространенной причиной срывов, является резкое ограничение привычного питания. Так что приступать к диете лучше постепенно, ограничивая себя сначала в коли-ве порций, а уже потом заменяя более калорийные продукты на менее.

Ведите дневник питания

Просто записываете, что и когда вы ели. Фиксируйте утренние показатели веса, калорийность блюд, физическую активность. Ведение дневника питания поможет приучить мозг к визуализации порций, со временем вы сами увидите, как уменьшилось количество еды.

Фото: www.pexels.com

Не ходите в магазин на голодный желудок

Чтобы не накупить вредных вкусностей, ходите в продуктовый магазин, только предварительно пообедав. Так вы избежите покупки неполезных и калорийных продуктов

Не награждайте себя едой

Если вы хотите отпраздновать первую победу, то не делайте этого в ресторанах или фаст-фудах. Лучше купите себе новое белье или духи. Такое позитивное подкрепление будет не только полезным для организма и графика питания, но и поднимет настроение.

Сон это важно

Чтобы не искушать себя ночными перекусами – нужно наладить график сна. Чем раньше вы будете ложиться, тем лучше будет метаболизм и более того, мозг во время сна восстанавливается и теряет накопленные за день токсины. Так что вы одним действием убиваете сразу две проблемы: не наедаетесь перед сном и подзаряжаетесь энергией. А поесть можно с утра.

Фото: www.pexels.com

Вода – основа всего

Недостаток воды может быть одной из причин срыва, потому что мы часто путаем жажду с голодом. Худеющим необходимо употреблять не менее двух литров чистой негазированной воды в сутки, даже зимой. При этом следует учесть, что соки считаются питанием, а спиртные напитки содержат большое количество калорий и увеличивают аппетит — от них вообще следует отказаться во время диеты.

Сытость наступает через 15 минут

Чувство сытости наступает не сразу, а только по прошествии 15-20 минут после приема пищи. В это время, еще очень хочется есть, и большинство пьет чай с калорийными сладостями. Потерпите всего 20 минут и скорее всего, вы испытаете чувство сытости и обманите свой организм.

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