Ощущение тела

Первое и самое важное, что вы должны сделать – это сузить мир до своих границ. Во-первых, важно ощущать потребности тела, во-вторых нужно определить зону своей ответственности. Голод, холод, усталость – во время сильного стресса перестают ощущаться. Потому старайтесь наблюдать за своим состоянием и корректировать его. Есть возможность отдохнуть – отдохните. Есть возможность поесть – ешьте. Все это входит в зону вашей ответственности. Здесь вы можете распоряжаться, командовать и принимать решения. Т.е. у вас есть контроль над жизнью. Даже минимальный контроль помогает наладить связь с реальностью и удержать себя наплаву.

Жизнь нужно жить

Как сказал Виктор Франкл: «Человек не должен спрашивать, в чём смысл его жизни, но, скорее должен осознать, что он сам и есть тот, к кому обращён этот вопрос». Потому помните, что смысл жизни в нас самих.

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Занимайтесь рутинными делами, соблюдайте порядок в доме, помойте то, что можно помыть. Помните, что в нестабильной ситуации хаос вокруг негативно влияет на психику.

Даже во время войны должно быть место маленьким радостям. Испеките пирог, или сделайте вафельный торт, празднуйте Дни Рождения, можете купить цветы – купите. Жизнь обязательно нужно жить, её нельзя ставить на паузу, как книгу в библиотеке. Иначе страх и отчаяние парализуют.

Чтение книг

Ограничьте чтение новостей и вернитесь к художественной литературе. Особенно вечером. Это понижает тревожность и помогает мыслить рационально.

Дыхание

Не забывайте дышать, ведь это жизненно необходимо. Дыхание помогает справиться со стрессом и панической атакой.

Берегите себя и помните, что свет состоит из тьмы и зависит только от нас.

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