Алгоритм действий для украинцев, которые выехали в страны ЕС

Активные военные действия в Украине прдолжается уже 15 дней. Россия атакует крупные украинские города и мирное население, поэтому многие украинцы решили выехать в безопасные регионы страны или даже за границу. Что делать, после пересечения границы, как долго можно находиться в странах ЕС — узнала Ivona.

Что делать после пересечения границы со странами ЕС?

После пересечения границы со странами ЕС у украинцев есть несколько вариатов: просто пребывать на территории выбранной страны 90 дней без оформления любых документов, оформить временную защиту в ЕС или оформить статус беженца.

90 дней по безвизу. Этот вариант подходит людям, у которых есть где остановиться в странах ЕС и финансовые возможности для пребывания в стране в течение нескольких месяцев. Если вы пересекли границу с ЕС по безвизу, у вас нет права на работу.

Временная защита. Временную защиту можно получить во всех странах кроме Дании. Ее предоставляют только гражданам Украины. Иностранцы, которые проживали в Украине, не могут ее оформить. Согласно Директиве Совета ЕС № 2001/55/EC от 20.07.2001 года предоставление временной защиты связано с пытками, вооруженными конфликтами или угрозой смертной казни, массовым переселением из-за поиска убежища. Даже при отсутствии загранпаспортов, виз, разрешений другого родителя на выезд ребенка пока украинцев пропускают через границу для предоставления временной защиты. 4 марта 2022 года Совет Евросоюза принял экстренное и беспрецендентное решение № 2022/382 от о механизме защиты переселенцев из Украины, сбежавших от российской агрессии путем предоставления временной защиты. Временную защиту стоить оформить украинцам, которые в дальнейшем планируют возвращаться в домой. На что имеют право украинцы, которые оформили временную защиту:

получение вида на жительство на 1 год с возможностью продления,

доступ к образованию для детей,

разрешение на работу,

снабжение жильем (заселение в центр или предоставление средств для проживания),

доступ к социальному обеспечению и медицине,

возможность получить статус беженца в будущем.

Для оформления временной защиты нужно обратиться в органы власти – местну администрацию, перфектуру.

Алгоритм действий украинцев после пересечения границы

Статус беженца. Статус беженца стоит оформлять тем, кто планирует и дальше жить в ЕС. Но юристы предупреждают, что сразу не следует заниматься оформлением этого статуса, поскольку он дает мало преимуществ, оформление занимает 6 месяцев, на время подготовки документов у вас могут забрать паспорт, что делает невозможным поиск работы и лишает возможности покинуть страну. К тому же подавать заявку на оформление статуса беженца нужно во время пересечения границы. Следует уведомить офицера пограничной службы о вашем желании.

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