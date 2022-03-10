11 стран Европы, где не нужно платить за проезд украинцам
Узнайте, где и в каких видах транспорта не нужно платить за проезд
На территории Украины уже две недели продолжаются активные военные действия. Многим украинцам пришлось покинуть свои дома и искать убежища в более безопасных странах. Многие европейские государства помогают гражданам Украины. В частности, в 11 странах Европы украинцы могут воспользоваться общественным транспортом бесплатно. Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Алексей Гончаренко.
Страны, в которых бесплатный проезд для украинцев:
- Австрия. Для украинцев бесплатный проезд в муниципальном транспорте Вены.
- Бельгия. Украинцы в Бельгии могут воспользоваться бесплатным проездом в скоростных поездах TGV и Thalys (за бесплатным билетом стоит обратиться в международные кассы SNCB) и поездах Eurostar (на вокзале Brussels – Midi обратиться к персоналу терминала Channel Terminal).
- Венгрия. Украинцы могут бесплатно проехать в поездах MAV-START по территории всей страны.
- Грузия. Для украинцев в Грузии действует бесплатный проезд по всем маршрутам.
- Германия. Украинцы в Германии могут бесплатно проехать на поездах компании Deutsche Bahn, которые перевозят украинцев с Польши в Германию.
- Нидерланды. Украинцы могут получить бесплатный дневной билет, который действует 24 часа на любой поезд.
- Польша. В Польше украинцев бесплатно перевозят на поездах эконом-категории TLK и IC PKP Intercity. Получить бесплатный билет нужно перед поездкой в кассе или у кондуктора.
- Словакия. Украинцы могут бесплатно воспользоваться поездами ZSSK и автобусами Slovak Lines.
- Финляндия. Украинцы в Финляндии могут бесплатно воспользоваться услугами ж/д-перевозчика VR.
- Франция. Бесплатный проезд для украинцев во Франции на поездах SNFC.
- Чехия. В Чехии украинцев бесплатно перевозят Leo Express и CD.
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