Певец изменял беременной жене с молодыми моделями

На фоне новых обвинений в том, что 43-летний певец Maroon 5 изменял жене Бехати Принслу не с одной, а с несколькими женщинами, было обнаружено интервью 2009 года, в котором он признается, что изменял и раньше.

В интервью, опубликованном в 2009 году для Cosmopolitan, Адам поделился своими мыслями о моногамии.

«Инстинктивно моногамия не заложена в нашей генетической структуре. Люди обманывают. Я обманул. И знаешь, что? Нет ничего хуже, чем ощущение того, что ты делаешь это», — сказал он.

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Это было за пять лет до того, как он женился на Бехати, и до того, как у них родились дочери Дасти Роуз и Джио Грейс. В настоящее время пара ожидает третьего ребенка.

В заявлении Адам сожалеет о своих действиях с моделью Самнером Стро. Адама и Бехати совсем недавно видели вместе на фоне скандала.

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