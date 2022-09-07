Модель Victoria's Secret Бехати Принслу подарит певцу третьего ребенка

43-летний американский певец, актер и вокалист группы Maroon 5 Адам Левин и его 34-летняя супруга, намибийская модель Бехати Принслу снова станут родителями. О третьей беременности Бехати сообщило издание People после новых снимков пары, сделанных папарацци.

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На свежих кадрах «ангел» Victoria's Secret продемонстрировала свой округлившийся животик в шелковом цветочном платье во время семейного обеда в Санта-Барбаре.

Напомним, что Левин и Принслу поженились в июле 2014 года. У пары уже есть двое дочерей: Дасти Роуз, которой 21 сентября исполнится 6 лет, и 4-летннюю Джио Грейс.

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