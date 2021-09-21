Традиции и народные приметы на среду, 22 сентября

Запреты дня 22 сентября 2021: Что нельзя делать на Акима и Анну pinterest.com

Читайте также: Осенние блюда: что готовят в разных странах мира

В среду, 22 сентября 2021 года, православные христиане чтут памятьродителей Богородицы. В народе этот день называют просто: Аким и Анна.

Что нельзя делать на Акима и Анну 22 сентября 2021?

давать и брать деньги в долг

переезжать в новое жилище

завидовать

спать на кровати, на которую падает лунный свет

путешествовать

Традиции на Акима и Анну 22 сентября 2021

22 сентября в день осеннего равноденствия отмечали уход бабьего лета. Также продолжались гуляния по поводу окончания сбора урожая.

Как и в другие праздники, наши предки не забывали следить за природой, чтобы спрогнозировать погоду на два следующие месяцы осени, а также на зиму.

Так, большое количество паутины обещало морозную зиму.

Снег, выпавший 22 сентября, — примета плохого урожая в следующем году.

Много шелухи на луке — к холодной зиме.

На лиственнице еще не все иглы осыпались — зимой будет много снега, но он будет быстро таять.

А если листья с вишни еще не опали — к теплой погоде в ближайшее время.

Доброй приметой считалось сватовство или свадьба на день Акима и Анны. Эти святые считаются покровителями молодых семей, бездетных женщин и рожениц. Не мудрено, что именно к ним обращались с молитвами о скором зачатии.

Читайте также: ТОП-5 звезд, которым удалось выжить в катастрофах

Чествовали в этот день также повитух и акушерок.

Молодожены или новоиспеченные родители на Акима и Анны должны были дарить подарки близким людям. Те в свою очередь одаривали молодое семейство ценными советами. Поэтому 22 сентября в народе также называли Поднесеньевым днем.

Другие праздники 22 сентября 2021

День осеннего равноденствия

День партизанской славы в Украине

Всемирный день без автомобиля

Славянский праздник богини Лады

День раскрашивания серости

День хоббита

День защиты слонов

Международный день сияющего мира

День сети

Всемирный день носорога

День кольчуги

Всемирный день борьбы с хроническим миелоидным лейкозом

День памяти преподобного Иосифа Волоцкого

День памяти мученика Севериана Севастийского

Неоязыческий праздник «Мабон»

Всемирный розовый день

Именины 22 сентября 2020

По православному церковному календарю именины отмечают Аким (созданный Богом), Александр (защитник), Алексей (защитник), Анна (благосклонная), Афанасий (бессмертный), Василий (царственный), Григорий (бодрый), Дмитрий (посвященный Деметре), Захар (помнящий Господа), Иосиф (Бог воздаст), Никита (победитель), Сергей (высокородный), Феофан (богоявление), Феодосий (данный Богом) и Харитон (благосклонный), по католическому - Маврикий (темный) и Фома (близнец).

Вам будет интересно почитать на Ivona: