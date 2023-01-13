Рэпер женился на бывшей сотруднице

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст женился на частной церемонии с бывшей сотрудницей. Источники, связанные с парой, сообщили изданию TMZ, что новую жену музыканта зовут Бьянка Цензори.

Девушка несколько лет работала архитектурным дизайнером в компании Уэста Yeezy. Ее часто сравнивали с Ким Кардашьян, пока она была брюнеткой. Но недавно красотка перекрасилась в блондинку и сделала короткую стрижку.

По словам инсайдеров, у пары была свадебная церемония, однако они пока не оформили свидетельство о браке.

«Тем не менее, он обращается с ней как с женой... На этой неделе, когда он и Бьянка прибыли в Waldorf Astoria в Беверли-Хиллз, на Уэсте было обручальное кольцо, и нам сказали, что кольцо символизирует его преданность ей после церемонии», — пишет издание.

Ранее стало известно, что единстенная дочь Элвиса Пресли, Лиза Мари Пресли умерла в 54-летнем возрасте.