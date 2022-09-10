Кто из зарубежных звезд покинул родную страну из-за войны

Этим селебритис пришлось бросить свои дома и родину из-за гражданским войн и других военных конфликтов. В чужих странах в статусе беженцев они начали строить карьеру и добились невероятных успехов. И теперь их истории знает весь мир.

Фредди Меркьюри

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Знаменитый рок-музыкант родился в Занзибаре, который сейчас является частью Объединённой Республики Танзания. Когда Фарруху Булсаре (настоящее имя артиста) было 17 лет, Занзибар объявил о независимости от Великобритании. Но уже спустя месяц в стране началась революция, которая сопровождалась резней арабов и индейцев. В связи с политическими беспорядками в стране семья Меркьюри сбежала в Великобританию, взяв с собой всего лишь два чемодана с одеждой.

Фредди Меркьюри Getty Images

Иман

Знаменитая супермодель и супруга музыканта Дэвида Боуи родилась в городе Могадишо, Сомали. В 4-летнем возрасте будущую звезду подиумов отправили в одну из египетских школ-интернатов. Когда-же в Сомали начались политические беспорядки Иман вместе с родителями, братьями и сестрами переехала в Кению. В 70-х годах Иман отправилась в Нью-Йорк, где начала модельную карьеру.

Иман Getty Images

Халима Аден

Известная модель родилась в лагере беженцев в Кении в сомалийской семье. Когда Аден исполнилось 6 лет, ее родители приняли решение о переезде в США в штат Миннесота. Халима стала знаменитость после того, как на конкурсе красоты «Мисс Миннесота США» в 2016 году появилась в буркини и хиджабе.

Халима Аден Getty Images

Амаль Клуни

Супруга актера Джорджа Клуни, известный юрист Амаль Клуни (в девичестве Аламуддин) родилась в столице Ливана — Бейруте. Семья покинула родину, когда ей было два года, во время гражданской войны, и поселилась в Англии.

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Интересно, что правозащитница неоднократно выступала юридическим советником по военным конфликтам и территориальным спорам. В апреле Клуни поддержала Украину на заседании Совбеза ООН.

Амаль Клуни Getty Images

Демна Гвасалия

Создатель бренда Vetements и креативный директор модного дома Balenciaga родился в Сухуми, Грузия. В 12 лет будущей звезде моды пришлось выехать из родного города из-за российско-грузинской войны 1992-1993 годов в Абхазии. Сначала он вместе с семьей жил в Тбилиси, а в начале 2000-х переехал в немецкий город Дюссельдорф. Позже улетел в Антверпен, Бельгия. На данный момент живет в Швейцарии.

Отметим, что Демна в июле стал амбассадором интернет-платформы UNITED24.

Демна Гвасалия Getty Images

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