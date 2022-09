Королева Великобритании Елизавета II была одним из самых популярных персонажей мирового кино

В четверг, 8 сентября, Букингемский дворец сообщил трагическую новость: Соединенное королевство потеряло правителя. Королева Елизавета II умерла в замке Балморал в возрасте 96-ти лет.

Она была монархом пятнадцати независимых государств Содружества Наций более 70-ти лет. Неудивительно, что столь влиятельная женщина стала одним из популярных образов для литературы и кинематографа.

Ivona решила вспомнить, каким актрисам посчастливилось исполнить роль королевы Елизаветы II в голливудских фильмах и сериалах.

Хелен Миррен

Знаменитой британской актрисе Хелен Миррен роль Елизаветы II в фильме «Королева» (The Queen) 2006 года принесла статуэтку «Оскар». В картине описывается жизнь королевской семьи в первые дни после гибели принцессы Дианы.

Хелен Миррен в роли Елизаветы II IMDb

Сара Гадон

Канадская актриса Сара Гадон сыграла 19-летнюю Елизавету II в фильме «Лондонские каникулы» (A Royal Night Out). По сюжету тогда еще принцессе Лилибет удалось уговорить родителей отпустить ее с сестрой Маргарет отпраздновать День победы во Второй мировой войне вместе с народом.

Сара Гадон в роли Елизаветы II IMDb

Клэр Фой, Оливия Колман и Имельда Стонтон

Популярный телесериал «Корона» (The Crown) от Netflix полностью посвящен правлению Елизаветы II. Королеву в 1947-1964 годах в первых двух сезонах сыграла английская актриса Клэр Фой. Роль принесла кинозвезде награды премий «Эмми» и «Золотого глобуса».

Клэр Фой в роли Елизаветы II IMDb

В той же «Короне» в третьем и четвертом сезоне главная роль досталась оскароносной Оливии Колман. Она перевоплотилась в Елизавету II в период с 1964 года по 1989-й.

Оливия Колман в роли Елизаветы II IMDb

Пятый сезон сериала «Корона» пока не вышел на телеэкраны, однако известно, что в образе королевы появится британская актриса Имельда Стонтон. Также она сыграет Елизавету II в заключном шестом сезоне.

Имельда Стонтон в роли Елизаветы II IMDb

Стелла Гоне

Шотландская актриса Стелла Гоне перевоплотилась в королеву Елизавету II в 2021 году в фильме «Спенсер» (Spencer).

Стелла Гоне в роли Елизаветы II IMDb

Дженнифер Сондерс

Британская актриса Дженнифер Сондерс озвучила монарха в 2015 году в анимационном фильме «Миньоны» (Minions).

Дженнифер Сондерс в роли Елизаветы II Фото: IMDb, Getty Images

Джули Уолтерс

В еще одном мультике «Королевский корги» (The Queen's Corgi) 2019 года роль Елизаветы II озвучила звезда фильмов о Гарри Поттере Джули Уолтерс.

Джули Уолтерс в роли Елизаветы II Фото: IMDb, Getty Images

Эмилия Фокс, Саманта Бонд, Сьюзан Джеймсон, Барбара Флинн и Диана Куик

В мини-сериале «Королева» (The Queen) 2009 года королеву сыграли сразу пять британских актрис: Эмилия Фокс, Саманта Бонд, Сьюзан Джеймсон, Барбара Флинн и Диана Куик.

Эмилия Фокс, Саманта Бонд, Сьюзан Джеймсон, Барбара Флинн и Диана Куик Фото: amazon.com

Интересно, что Саманта Бонд вернулась к роли Елизаветы II спустя 9 лет в телевизионном фильме «Королева и я» (The Queen and I).

Саманта Бонд в роли Елизаветы II IMDb

Джессика Эллерби

В американском сериале «Пенниуорт» в роли Елизаветы II появилась актриса Джессика Эллерби.

Джессика Эллерби в роли Елизаветы II IMDb

Жанетт Чарльз

Британская актриса неоднократно изображала королеву Елизавету II из-за ее сходства с монархом. Чарльз можно увидеть в картинах: «Секреты суперзвезды» (Secrets of a Superstud ), «Королева Конг» ( Queen Kong ), «Все, что вам нужно, это деньги» (All You Need Is Cash), «Европейские каникулы» (National Lampoon’s European Vacation), «Голый пистолет: из архивов Полицейского отряда!» (The Naked Gun: from the Files of Police Squad!) и «Остин Пауэрс: Голдмембер» (Austin Powers in Goldmember).

Жанетт Чарльз в роли Елизаветы II IMDb

Розмари Лич

Британская актриса Розмари Лич трижды перевоплощалась в Елизавету II в телефильме 2002 года «Принц Уильям» (Prince William), в пьесе «Чай с Бетти» (Tea with Betty) и в 2009 году в фильме «Маргарет» (Margaret).

Розмари Лич в роли Елизаветы II Фото: bbc.com

