В СМИ попали секретные документы о похоронах королевы

Как и где пройдут похороны Елизаветы II: расписание на 10 дней Getty Images

В СМИ попали документы, в которых описан детальный план предстоящих похорон Елизаветы II. В них расписаны действия членов королевской семьи и правительства на 10 дней с момента смерти монаршей особы.

Как сообщается в СМИ, первыми о смерти королевы узнают премьер-министр Великобритании, секретарь кабинета министров и ряд высокопоставленных министров и официальных лиц. После чего флаги Уайтхолла приспустят и это будет значить, что наступил так называемый «День Д» (D Day), а каждый последующий получит названия «Д+1», «Д+2» и так далее.

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Позже родственники королевы опубликуют пост о кончине Елизаветы II, который уже появился в Сети:

А следом за монархами выступит премьер-министр, после чего Министерство обороны даст оружейный салют и по всей стране объявят минуту молчания.

День первый

Утром принц Чарльз станет королем Великобритании. К нему на аудиенцию приедут министры.

День второй

В день «Д+2» гроб с телом королевы доставят в Букингемский дворец.

День третий

На следующий день король Чарльз посетит Вестминстерский дворец, а после полудня отправится в турне по Соединенному Королевству, которое начнется со службы в соборе Святого Джайлса в Эдинбурге.

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День четвертый

Король прибудет в Северную Ирландию, где также примет соболезнования в замке Хиллсборо и посетит службу в соборе Святой Анны в Белфасте.

День пятый

Гроб с телом Елизаветы II провезут по церемониальному маршруту через Лондон. Процессия начнется в Букингемском дворце. В зале Вестминстерского дворца гроб будет находиться три дня. Отмечается, что он будет открыт для публики 23 часа в сутки.

В этот же день Король Чарльз отправится в поездку по Шотландии, Ирландии и Уэльсу, где также лично примет соболезнования.

День шестой

В этот день состоится репетиция государственной похоронной процессии.

7-9 день

С 7 по 9 день в Лондоне займутся вопросами приезда глав других государств.

Десятый день

На десятый день состоятся похороны Елизаветы II. Церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве, после чего в полдень по всей стране объявят двухминутное молчание, а тело королевы упокоится в мемориальной часовне короля Георга VI.

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