Как теперь будут обращаться к Кейт Миддлтон, принцу Уильяму и детям принца Гарри

В четверг, 8 сентября, королева Великобритании Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии. На момент смерти монарху Соединенного королевства было 96 лет.

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После трагического события несколько членов королевской семьи получат новые титулы. Речь идет о принце Чарльзе и его супруге Камилле, принце Уильяме, Кейт Миддлтон и их троих детях, а также о двух детям Меган Маркл и принца Гарри.

Принц Чарльз вскоре официально станет главой королевства. По документам он будет королем Карлом III. Однако, пока неизвестно, будет ли он использовать тронное имя после коронации или же останется Чарльзом.

Королевский титул жены принца Чарльза Камиллы, которая до смерти свекрови носила титул герцогини Корнуоллской, изменится на королеву-консорт.

Принц Уильям отныне будет не только герцогом Кембриджским, но и герцогом Корнуоллским.

Титулы герцогини Кембриджа и Корнуолла также получит и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Троих детей Уильяма и Кейт, Джорджа, Шарлотту и Луи, теперь будут называть принцы и принцесса Корнуолльские и Кембриджске.

Интересно, что принц Уильям не унаследовал автоматически титул своего отца — принца Уэльского. Традиционно его носит первый в очереди на престол, однако титул не передается по наследству, он должен быть предоставлен сувереном. После коронации Чарльза, титул принц Уэльский или прекратит существование, или новый король передаст его своему наследнику. Тогда к принцу Уильяму и Кейт Миддлтон смогут обращаться как к принцу и принцессе Уэльским.

Двое детей принца Гарри и Меган Маркл, Арчи и Лилибет Маунтбеттен-Виндзоры, теперь смогут получить титулы принца и принцессы. При жизни Елизаветы II этого не случилось из-за правил, установленных королем Георгом V в 1917 году. Когда мальчик и девочка родились, они не были достаточно близкими в линии престолонаследия, чтобы получить титулы Его и Ее Королевское Высочество.

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