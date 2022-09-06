Пара отметила пятилетие брака

Советник главы Черкасской областной военной администрации, бывший ведущий и шоумен Александр Скичко и его жена, управляющая отелями Fairmont Grand Hotel Kyiv и «Ривьера» Елизавета Юрушева отметили пятую годовщину свадьбы.

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По случаю знаменательной даты супруга Скичко решила поделиться с подписчиками яркими кадрами, сделанными на церемонии бракосочетания в 2017 году. Праздничную вечеринку в кругу самых близких друзей и родственников влюбленные устроили в столице Грузии — Тбилиси.

«Ровно пять лет назад у меня был один из самых счастливых дней в жизни – я вышла замуж за мужчину моей мечты. Сегодня я хочу в который раз сказать спасибо, что ты есть, что ты появился в моей жизни и превратил ее а сказку, о которой я всегда мечтала. Спасибо тебе за то, какой ты отец, они всегда знают, что рядом с ними супергерой! Спасибо тебе за то, что даже нас разделяют тысячи километров, я чувствую, что ты рядом. Я готова каждый день говорить тебе «Да!», потому что спустя 5 лет ничего не изменилось — люблю тебя безумно!», — обратилась к Александру Елизавета по случаю 5-летия их брака.

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Напомним, что в апреле 2022 года у Скичко и Юрушевой родилась вторая совместная дочь Анна. Малышка появилась на свет в одной из клиник Австрии.

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