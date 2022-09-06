Исполнительница роли Мии Торетто второй раз вышла замуж

Американская актриса и модель с бразильскими корнями Джордана Брюстер и генеральный директор одной из инвестиционных компаний Мэйсон Морфит поженились спустя год после объявления о помолвке.

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Как пишет Page Six , 42-летняя звезда фильмов «Форсаж», «Техасская резня бензопилой: Начало» и сериала «Даллас» и ее возлюбленный сыграли свадьбу в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Звездная невеста появилась на церемонии в облегающем белом платье без бретелек с кружевами и вышивкой на лифе и с атласным шлейфом.

На празднике можно было увидеть различные автомобили из фильмов «Форсаж». После церемонии молодожены сели в знаменитую синюю Acura Integra.

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Отметим, что среди гостей свадьбы был замечен и экранный брат Джорданы — Вин Дизель, который в «Форсаже» играет Доминика Торетто. Также на церемонии присутствовали американский рэпер Лудакрис и дочь покойного Пола Уокера Медоу.

Напомним, что Брюстер в 2017-2020 годах была замужем за продюсером фильма «Техасская резня бензопилой: Начало» Эндрю Формом. У бывших супругов есть двое сыновей — Джулиан, которому 10 сентября исполниться 9 лет, и 6-летний Роуэн. Мальчики присутствовали на свадьбе мамы.

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